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'Kara Şahin' Türkiye'de üretilecek

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Sikorsky, "Kara Şahin" helikopterlerinin Türkiye'de üretilmesine yönelik sözleşmesinde karara varıldı

06 Mayıs 2013 20:45

Black Hawk (Kara Şahin) helikopterlerinin Türkiye'de üretilmesine yönelik sözleşmede son aşamaya gelindi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve Sikorsky, Black Hawk helikopterlerinin Türkiye'de üretilmesine yönelik sözleşmenin son aşamasına geldi.

SSM'den yapılan açıklamada, Sikorsky lisanslı 109 T-70 Black Hawk helikopterlerinin üretimini yapacak firmanın 2011'de seçildiği anımsatılarak, yaklaşık 3,5 milyar dolar bütçesi olan programın, ana yüklenici Türk Havacılık ve Uzay Endüstrileri (TAI) tarafından yürütüleceği belirtildi.

Çalışmaları, Sikorsky ve diğer program ortaklarının birlikte yürüteceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sikorsky lisansıyla kanat, kabin, kokpit gibi helikopter bileşenleri üretilecek olup; program kapsamında, elektronik aksamlar ASELSAN, motor GE lisansıyla TEI ve helikopter iniş takımı ve dişli kutusu Black Hawk helikopterlerindeki transmisyon sisteminde uzmanlaşmış ALP Havacılık tarafından üretilecek."

 

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