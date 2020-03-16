Kara Pazartesi: Dünya borsalarında şok düşüşler, dolar 6.40’ı geçti

Amerikan Merkez Bankası’nın Pazar günü faizi yüzde 0-0.25 bandına çekmesine ve 700 milyar dolarlık varlık alımı yaparak dünyayı 2008-2009 Krizi’nden çıkaran “Parasal genişleme” politikasını yeniden başlatacağını açıklamasına rağmen Pazartesi günü dünya borsalarında şok düşüşler yaşandı.

Pazartesi Avrupa’da Paris Borsası yüzde 9’dan fazla, Almanya’da Frankfurt Borsası yüzde 8’e, Londra Borsası yüzde 7’ye yakın değer yitirdi.

Borsa İstanbul’da da kayıplar yüzde 7’ye dayanırken dolar da 6.40 TL’yi geçti.

Amerika’da New York Borsası sert düşüşle açılınca “devre kesiciler” üçüncü kez çalıştı ve seansa ara verildi. Bilindiği gibi borsa yüzde 13 düştüğünde devre kesiciler çalışıyor ve seansa 15 dakika ara veriliyor.

“Güvenli liman” olarak tanımlanan ve panik dönemlerinde değerini korumakla bilinen altın da Pazartesi düşenler arasındaydı. Geçtiğimiz Pazartesi ons fiyatı 1.700 doları aşan altın bugün 1.464 dolara kadar geriledi. Yatırımcıların diğer piyasalardaki kayıplarını kompanse edebilmek için altın sattığı, bunun da değerli madenin fiyatı üzerinde baskı oluşturduğu belirtiliyor.

Altınla birlikte “güvenli liman” olarak gösterilen gümüş de Pazartesi büyük kayıp yaşayanlar arasında. Gümüşün onsunun fiyatı yüzde 14 düşerek 12.61 dolara geriledi.

Amerikan Merkez Bankası’nın Çarşamba günü gerçekleştireceği olağan toplantıyı beklemeden piyasaya müdahale ederek faizi indirmesi ve 2008-2009 Krizi’nde işe yarayan “Parasal genişleme” politikasını yeniden başlatmasının ters tepkiye yol açması ekonomistler arasında da tartışma yarattı. Amerikan Merkez Bankası’nın faizi yüzde 0’a çekerek elindeki cephaneyi gereksiz yere tükettiği eleştirileri yapılıyor. Ekonomistler, Koronavirüs kaynaklı krizin derinleşmesi durumunda Amerikan Merkez Bankası’nın elinde kullanabilecek cephane kalmadığını, bunun da piyasadaki paniği artırdığını belirtiyorlar.

Sabancı Üniversitesi Finans Bölümü Başkanı Prof. Özgür Demirtaş da Amerikan Merkez Bankası’nın kararını ‘inanılmaz’ olarak nitelendirerek Twitter’da şu eleştirileri dile getirmişti:

“İNANILMAZ, Amerikan Merkez Bankası az önce faizleri SIFIRA indirdi. 700 Milyar Dolarlık QE de geliyor. Olayın ciddiyetini siz anlayın artık... Piyasayı desteklemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

FED, elindeki bütün kurşunları boşalttı. Elinde kurşun namına çok az şey kaldı. Buna rağmen piyasalar düzelmezse bu KÖTÜ bir sinyal olur. Bu tipte PANİK hareketler bence yanlış.

Bir İNANILMAZ daha; Amerikan Merkez Bankası 700 milyar doları sisteme vereceğim demesine, faizleri SIFIRA indirmesine rağmen az önce Amerikan borsa vadelileri NEGATİF açıldı. Yarına kadar çok şey değişir. Ancak FED'in PANİK yapması hata. Umalım ki şu 2-3 aya virüs gelsin gitsin.”