Kara para aklamak iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye bugün döneceğini açıklamıştı

Sahibi olduğu SBK Holding ve alt şirketlerine 132 milyon dolar kara para akladıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Ocak ayının 4'ünde Türkiye'ye döneceğini söylemişti. Korkmaz'ın dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracılığıyla 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürülmüştü.

Şu anda yurt dışında olduğu bilinen SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile "dolandırıcılık ve banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık" suçlarından verilen yurt dışına çıkış şeklindeki adli kontrol hükmünün 17 Kasım tarihinde, mal varlıkları üzerinde olan tedbirin ise nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 6 Kasım tarihinde kaldırıldığı öğrenildi.

Cüneyt Özdemir'in yayınında döneceğini açıklamıştı

Hakkındaki iddialar ve gözaltı kararı sonrası gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalındaki programına konuk olan Sezgin Baran Korkmaz, kendisine yönelik suçlamaları kesin bir dille reddederek Türkiye'ye dönmekten korkmadığını belirtmişti. Özdemir'in "Ne zaman döneceksiniz?" sorusuna Korkmaz, "Ayın 4'ünde Türkiye'deyim. Kaçmam için benim aranmam veya yurt dışı çıkış yasağımın olması lazımdı. Benim hala yurt dışı çıkış yasağım yok. Ben 13 gündür Lüksemburg'dayım. Hakkımda herhangi bir yurt dışı çıkış yasağı yok ki kaçayım" cevabını vermişti.

Korkmaz, "Lüksemburg'a neden gittiniz?" sorusuna ise "Benim burada üç tane şirketim var. Burada inşaatlarım var. İlk kez gelmiyorum buraya. Benim uçuş kayıtlarıma bakarlarsa ayda üç kez geliyorum" demişti.