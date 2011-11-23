-Kara mayını kullanımı en üst seviyede ANKARA (A.A) - 23.11.2011 - Kara mayınlarının kullanımının son 7 yılın en üst seviyesine çıktığı bildirildi. Uluslararası Kara Mayınlarının Yasaklanması Kampanyasının raporunda, bu yılki artışta en büyük etkenin Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin hükümetinin döşediği mayınlar olduğu belirtildi. Raporu kaleme alan Mary Wareham, ''Kaddafi rejimi eğer on binler değilse de binlerce mayın döşedi'' dedi. Libya'nın yanı sıra İsrail, Suriye ve Myanmar'ın ölümcül mayınları döşeyen ülkeler arasında olduğu kaydedildi. Raporda, kara mayını üreten ülkelerin sayısında geçen yıla göre değişiklik olmadığı, 12 ülkenin mayın ürettiği, Hindistan, Myanmar ve Pakistan'ın bunların başında geldiği de ifade edildi. Kara mayınları ve savaş döneminden kalma patlayıcılar yüzünden geçen yıl 4191 kişi hayatını kaybetti. Bu sayının, veri toplamadaki eksiklik nedeniyle aslında 6000'e yakın olabileceği bildiriliyor.