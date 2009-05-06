Kara liste hazırlanıyor...



Fenerbahçe'de sezon sonu kimlerle yolların ayrılacağı merakla beklenirken, Teknik Direktör Aragones'in özellikle Can Arat, Gürhan, Josico, Maldonado, İlhan Parlak ve Kazım'dan hiç memnun olmadığı ve devam etmesi halinde bu futbolcula yolların ayrılmasını isteyeceği öğrenildi.



LigTV'nin internet sitesinin haberine göre; İspanyol hocanın yöneticilerle yaptığı görüşmelerde, bu futbolcuların sürekli formsuz olduğunu ve takım üzerinde negatif bir hava yarattığını söylediği iddia edildi. Aragones'in sezon boyunca fazla şans vermediği ancak, sakatlar nedeniyle son haftalar forma giyen ve başarılı olan Ali Bilgin, Yasin Çakmak ve Önder Turacı içinse olumlu rapor vereceği belirtildi.



Ancak, İspanyol hocanın bu görüşlerinin yanı sıra, Fenerbahçe yönetiminin henüz Aragones ile devam edip etmeme konusunda bir karar almadığı ifade edildi. Başkan Aziz Yıldırım ile yöneticilerin, Fortis Türkiye Kupası finalinin ardından İspanyol hocanın durumunu masaya yatıracağı, devam edilmesi halinde de vereceği raporu hayata geçireceği belirtildi.



Bu arada iç transferde henüz anlaşma sağlanamayan kaleci Volkan ve Selçuk konusunda olumlu bir adım atılamadığı öğrenildi. İki futbolcunun da Deivid'e verilen 2.300.000 Euro'nun altında bir ücrete sıcak bakmadığı ve takım içindeki dengelerin korunmasını istedikleri ileri sürüldü.



Günü izinli geçiren sarı lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Alex ve Önder'in izin yapmayıp tesislerde çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi.



