Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu: 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 51 askerin kontörlü ve ankesörlü telefonlarla büfe telefonlarından örgütün \'mahrem imamları\' ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiklerinin belirlendiği açıklandı. Başsavcılık, örgüt ile irtibatları tespit edilen 5 yarbay, 12 binbaşı, 31 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini; gözaltına alınan şüphelilerden 20\'sinin aktif görevde olduğunu; diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığını duyurdu. Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara ve 27 ilde operasyon başlatıldı.



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Gözaltına alınan şüphelilerin emniyete getirilmesi



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