Kara Kuvvetlerindeki olaylara ilişkin iddianame kabul edildi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki olaylara ilişkin eski korgeneral ve Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Yıldırım Güvenç ile eski tuğgeneral Kara Kuvvetleri Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı Erhan Caha'nın da bulunduğu 150 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Mahkeme, iddianamenin kabul kararının ardından duruşmaya hazırlık tutanağını tamamladı. Buna göre yargılama, 6 Temmuz 2017'de başlayacak ve hafta sonları dışında 28 Temmuz'a kadar her gün devam edecek.

Tutuklu sanıkların tutuklulukları devam ederken, sanıklardan Bahtiyar Kılıçaslan, Suat Yercel, Yavuz Sezer, Nuh Altınsoy, Ramazan Atsan, Osman Karaköse, Fatih Sarıkır, Uğur Karaca, Ali Kahya, Muhammed Hakan Sanön, Yılmaz Akış ve Fatih Özden hakkında yakalama emri çıkarılacak.

Suçtan doğrudan doğruya zarar görme ihtimaline binaen iddianame ve duruşma günü, TBMM, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığına tebliğ edilecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına müzekkere yazılarak, Temmuz 2016'daki nöbet çizelgesi istenecek, bu çizelgenin ve varsa değişikliklerin kim tarafından yapıldığı sorulacak. Ayrıca komutanlıktan, 15 Temmuz 2016'da planlı tatbikat olup olmadığının bildirilmesi de istenecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden de sanıkların ByLock kullanıp kullanmadığı sorulacak. Kullanmışlarsa kiminle hangi tarihte, ne kadar süre konuştuğu ve içeriği talep edilecek.

İddianame

İddianamede tüm sanıklar için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Sanıkların ayrıca "askeri komutanlıkların gasbedilmesi, cebir tehdit veya hile kullanarak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü yöneticisi olma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, suç delillerini gizlemeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından da cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede eski tuğgeneral ve Kara Kuvvetleri Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı Erhan Caha bir numaralı şüpheli olarak geçerken, eski korgeneral Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Yıldırım Güvenç, eski tuğgeneral Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı Adem Boduroğlu, eski Tuğgeneral Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanı Ali Rıza Çağlar ve tuğgeneraller Cüneyt Soyraç, İbrahim Lütfi Nuhoğlu, Mücahit Tamer ile 2016 yılı YAŞ kararlarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunan eski kurmay albay Fehmi Atuk da sanıklar arasında bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah ve Destek Kıtaları Grup Komutanı Albay Tuncay Polat ile 15 Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli de müşteki olarak yer alıyor.