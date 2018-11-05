Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 26 askere gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) \'kripto\' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen \'Ankesörlü telefon soruşturması\' kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nda, tamamı aktif görevde 26 asker için gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY\'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki gizli yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt ile irtibatları tespit edilen 1 teğmen ve 25 astsubay olmak üzere toplam 26 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı ile harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için Ankara ve 13 ilde operasyon başlattı.