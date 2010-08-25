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KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA DEVİR

25 Ağustos 2010 22:49

-KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA DEVİR-TESLİM ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - Orgeneral Işık Koşaner, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini törenle Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'na devretti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahındaki törene, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral İzzet Artunç, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler, Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar ile bazı emekli orgeneraller, üst düzey komutanlar ve eşleri ile bazı bürokratlar katıldı. Cumhurbaşkanı Gül, Komutanlık Karargahı'na gelişinde, Orgeneral Koşaner tarafından törenle karşılandı.  Gül'ün devir-teslim töreni alanında yerini almasının ardından, İstiklal Marşı söylendi. Orgeneral Koşaner'in Genelkurmay Başkanlığı'na, Orgeneral Ceylanoğlu'nun da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanma kararnameleri ve öz geçmişleri okundu.

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