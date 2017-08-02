Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandığı belirtilen Orgeneral Yaşar Güler kimdir?

YAŞ 2017 sonrası Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Yaşar Güler, 1954 yılında Ardahan'da doğdu.

Kara Harp Okulundan muhabere teğmen rütbesiyle mezun olan Güler, 1975-1984 yıllarında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Org.Güler; 1986 yılında Kara Harp Akademisinden, 1988 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden kurmay subay olarak mezun oldu.

1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekât Başkanlığı, 1988-1991 yıllarında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı, 1991-1992 yılları arasında 12’inci Piyade Tümen Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1992-1994 yılları arasında Silopi’de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askerî Başdanışmanlığı Proje Subaylığı, 1997-1999 yılları arasında Napoli/İtalya’da konuşlu NATO Güney Bölge Komutanlığı Muhabere Başkan Yardımcılığı, 1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında Gnkur. Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürüterek, 2001 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti.

Tuğgeneral rütbesiyle; 2001-2003 yılları arasında 10’uncu Piyade Tugay Komutanlığı, 2003-2005 yılları arasında Gnkur. MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürüterek, 2005 tarihinde Tümgeneralliğe terfi etti.

Tümgeneral rütbesiyle; 2005-2007 yılları arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, 2007-2009 yılları arasında Gnkur. Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.

Korgeneral rütbesiyle; 2009-2010 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı, 2010-2011 yılları arasında 4’üncü Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Gnkur. İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulunan Güler, 2013 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ederek Genelkurmay II nci Başkanlığı görevine atandı.

Güler daha sonra İçişleri Bakanlığının 28 Temmuz 2016 tarihli, 2016/508 sayılı kararıyla Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı.

Demet Güler ile evli olan Orgeneral Yaşar Güler bir çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.

Kardeşi AKP'den aday adayı olmuştu

Güler’in Genelkurmay II. Başkanlığı'nı yaptığı dönemde kardeşi emekli Albay Atilla Güler Bayburt'ta 7 Haziran 2015 seçimleri için AKP milletvekili aday adayı olmuştu.