Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atama yapılmadı

T24- 'Balyoz' davası kapsamında haklarında yakalama ve tutuklama kararı çıkarılan general ve amiraller ile 'internet andıcı' iddialarıyla ilgili olarak ifade vermesi istenen 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız üzerinde düğümlenen Yüksek Askeri Şura’da hükümetin dediği oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki temamüller paralelinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmayı bekleyen 1. Ordu Komutanı Iğsız, hükümetin vetosuna takıldı. Genelkurmay Başkanı'nın teklifi üzerine Milli Savunma Bakanı'nın uygun görüşle kararnameyi hazırlaması, Başbakan'ın imzalaması ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile yapılan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın ataması, geleneklere uygun olarak şûra kararları eşliğinde yapılmayarak ertelendi. Genelkurmay Başkanı olması kararlaştırılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner'in ataması da, Kara Kuvvetleri koltuğunun boş kalmaması gerekçesiyle ertelendi. Iğsız'ın 30 Ağustos'ta emekliye ayrılması sonucunu doğuran süreçte haklarında yakalama ve tutuklama kararı çıkarılan generaller ve amirallerden terfi sırasında bulunanlar hakkıda da terfi kararı alınmadı. 2013'te Genelkurmay Başkanı olması beklenen Orgeneral Necdet Özel Jandarma Genel Komutanlığı'na getirildi. Erzurum'daki Ergenekon davasında bir numaralı sanık olan 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk de, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na (EDOK) çekildi. Şûrada iki korgeneralin orgeneralliğe terfi etmesinin kararlaştırılması, 30 Ağustos'ta emekli olacak Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Hasan Iğsız'ın boşaltacağı orgeneral kadrolarının doldurulmasıyla yetinildiği, emekliliği bekleyen Jandarma Genel Komutanı Atilla Işık'ın ise şûra öncesi konuşulan bir senaryoya uygun olarak 1 yıllığına Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirileceği yorumlarına neden oldu.





1 Ağustos Pazar günü başlayan Yüksek Askeri Şûra toplantıları, eşi görülmemiş bir trafiğin ardından yine örneğine çok rastlanmayan kararlarla dün akşam sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayladığı atama kararnamesinde 1. Ordu Komutanı Iğsız’ın ismi yer almazken Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na da atama yapılmadı. Kara Kuvvetleri'ne atama yapılmaması nedeniyle yeni Genelkurmay Başkanı ataması da bekletildi. ‘Balyoz’ davası kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 11 generalin de terfileri yapılmadı.



Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının atanmalarıyla ilgili olarak YAŞ'ın bir yetkisi bulunmuyor. Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Cumhurbaşkanı'nca atanıyor.



Kuvvet komutanlarının atanma sürecini ise Genelkurmay Başkanı başlatıyor. Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanlığına getirilecek isim için hazırlayacağı kararnameyi Milli Savunma Bakanı'na gönderiyor. Milli Savunma Bakanı'nın Başbakan'a sunduğu isim “uygun görülürse” kararname onay için Cumhurbaşkanı'na sunuluyor. Kuvvet komutanlarını atama süreci Cumhurbaşkanı'nın onayıyla tamamlanıyor.



4 gün süren YAŞ toplantılarında asıl gündem maddesini Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'un Kara Kuvvetleri Komutanlığı için Org. Hasan Iğsız'ı önermesi oluşturdu. 'İnternet andıcı’ soruşturmasında ifadeye çağrılan ve Genelkurmay İkinci Başkanı olduğu dönemde ‘İrtica İle Mücadele Eylem Planı’nın hazırlanması emrini verdiği iddia edilen 1. Ordu Komutanı Hasan Iğsız ismine hem Başbakan Erdoğan'ın, hem de Cumhurbaşkanı Gül'ün karşı çıktığı belirtildi.



Atama yapılmayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı için hükümet ile Genelkurmay arasındaki müzakerelerin süreceği ve bazı kaynaklara göre atamanın bugün yapılabileceği kaydedildi.



Bundan sonraki süreçte Genelkurmay Başkanı yeni bir isim belirleyecek, hükümet ile görüşülecek ve kimin atanacağı konusunda kararname hazırlanarak Çankaya’ya gönderilecek. Bu süreç için 30 Ağustos son tarih ve bu tarihe kadar atamanın yapılması gerekiyor. Yeni bir isim bulunamaz ve kriz devam ederse, Hasan Iğsız’ın Kara Kuvvetleri’nin başına geçmesi söz konusu olmayacak çünkü Iğsız o tarihte otomatikman emekli olacak. Bu arada Kara Kuvvetleri Komutanlığı için konuşulan en güçlü aday Jandarma Genel Komutanı Org. Atilla Işık.







Gün boyu yaşanan süreç





Yüksek Askeri Şura'nın dördüncü gününe katılmayan Başbakan Erdoğan resmi konutunda bazı kabuller yaptı. Erdoğan, öğle arasında Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile iki kez görüştü. Daha sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile haftalık 'olağan görüşmesini yaptı. YAŞ kararlarının teamüller gereği öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı’na sunulması gerekiyordu ancak bu gerçekleşmedi. YAŞ’ın sona erdiğini gösteren hareklilik ise saat 15.30'da komutanların Karargah’tan ayrılmaları oldu.

Sivil plakalı araçla Karargah’tan çıkan Bakan Vecdi Gönül de, şura kararlarını Erdoğan’a sunmak için Başbakanlığa gitti. Son gelişme ise, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Gönül’ün akşam saatlerinde Çankaya Köşkü’ne çıkmaları oldu. Aynı dakikalarda kuvvet komutanları da yeniden Karargah’a giriş yaptı.

‘Balyoz’un gölgesinde gerçekleşen YAŞ’ta alınan kararlar, önce Başbakan Erdoğan sonra Cumhurbaşkanı Gül tarafından imzalandı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından kamuoyuna açıklandı:





TSK'nın üst kademelerindeki atamalar şöyle:



* Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık'ın yerine 2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel,



* Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu 1. Ordu Komutanlığı'na,



* EDOK Komutanlığı'na 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk,



* Korgeneral Yalçın Ataman Orgeneralliğe yükselerek 3. Ordu Komutanlığı'na,



* Korgeneral Servet Yörük Orgeneralliğe yükselerek 2. Ordu Komutanlığı'na getirildi.



* Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay görevlerini birer yıl daha sürdürecek.





YAŞ KARARLARI TAM LİSTE



Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2010 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükselen general ve amiraller ile general ve amiralliğe yükselen albaylar şunlar:



KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI



Orgeneralliğe Yükselen Korgeneraller

------------------------------------

Korgeneral Yalçın Ataman

Korgeneral Servet Yörük



Korgeneralliğe Yükselen Tümgeneraller

-------------------------------------

Tümgeneral Abdullah Recep

Tümgeneral Kamil Başoğlu

Tümgeneral Hüseyin Kenan Hüsnüoğlu

Tümgeneral Orhan Akbaş



Tümgeneralliğe Yükselen Tuğgeneraller

-------------------------------------

Tuğgeneral İbrahim Yılmaz

Tuğgeneral Şenol Alparslan

Tuğgeneral Yılmaz Uyar

Tuğgeneral Uğur Tarçın

Tuğgeneral Tayfun Özden

Tuğgeneral Mehmet Faruk Şengün

Tuğgeneral İsmail Metin Temel

Tuğgeneral Şeref Öngay

Tuğgeneral Sadık Çelikörs

Tuğgeneral Metin Gürak

Tuğgeneral Salih Ulusoy

Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu



Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar

--------------------------------

Topçu Kurmay Albay Muharrem Metin Özbek

Hava Savunma Kurmay Albay Muzaffer Sönmez

Piyade Kurmay Albay Mehmet Akyürek

Piyade Kurmay Albay Mustafa Uzun

Topçu Kurmay Albay Ömer Şevki Gençtürk

Topçu Kurmay Albay Hüseyin Hamdi Ergün

Topçu Kurmay Albay Mehmet Özoğlu

Tank Kurmay Albay Atilla Şirin

Tank Kurmay Albay Memduh Hakbilen

Hava Savunma Kurmay Albay Yavuz Selim Kahveci

Topçu Kurmay Albay Halil İbrahim Ergin

Topçu Kurmay Albay Sinan Yayla

Muhabere Kurmay Albay Mustafa Aysan

Kara Pilot Kurmay Albay Hakan Atınç

Topçu Kurmay Albay Kahraman Güneş

Tank Kurmay Albay Rafet Sevinç Şaşmaz

Piyade Kurmay Albay Metin Akkaya

Topçu Kurmay Albay Abdullah Baysar

Topçu Kurmay Albay Mehmet Haluk Yıldızdan

Tank Kurmay Albay Veli Tarakcı

Piyade Kurmay Albay Levent Köse

Piyade Albay Kemal Korkmaz

Topçu Albay Erkan Atalay

İstihkam Albay Rıza Çağatay Erdoğan



DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI



Koramiralliğe Yükselen Tümamiraller

-----------------------------------

Tümamiral Deniz Cora



Tümamiralliğe Yükselen Tuğamiraller

-----------------------------------

Tuğamiral Erdem Caner Bener

Tuğamiral Ahmet Sinan Ertuğrul



Tuğamiralliğe Yükselen Albaylar

-------------------------------

Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Harmancık

Deniz Kurmay Albay Sinan Azmi Tosun

Deniz Kurmay Albay Şafak Yürekli

Deniz Kurmay Albay Fahri Can Yıldırım

Deniz Kurmay Albay Hasan Doğan

Deniz Kurmay Albay Ali Sadi Ünsal

Deniz Mühendis Albay Mehmet Şevki Şekerefeli



HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI



Korgeneralliğe Yükselen Tümgeneraller

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Tümgeneral Turgut Atman

Tümgeneral Nejat Bilgin



Tümgeneralliğe Yükselen Tuğgeneraller

-------------------------------------

Tuğgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan

Tuğgeneral Nihat Kökmen

Tuğgeneral Bülent Kocababuç

Tuğgeneral Ali Demiral

Tuğgeneral Ayhan Gümüş



Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar

--------------------------------

Hava Pilot Kurmay Albay İdris Aksoy

Hava Pilot Kurmay Albay Hakan Taşkesen

Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Eldem

Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Uğur Balkış

Hava Pilot Kurmay Albay Kubilay Baloğlu

Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Cahit Bakır

Hava Pilot Kurmay Albay İsmail Yalçın

Hava Uçak Bakım Kurmay Albay Göksel Kahya



JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI



Tümgeneralliğe Yükselen Tuğgeneraller

-------------------------------------

Tuğgeneral Yusuf Kaya

Tuğgeneral Ata Kalkan



Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar

--------------------------------

Jandarma Kurmay Albay Ali Çardakcı

Jandarma Kurmay Albay Salih Karataş

Jandarma Kurmay Albay Güray Alpar

Jandarma Kurmay Albay Namık Boran



GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI



Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar

--------------------------------

Prof. Tabip Albay Fikret Arpacı

Prof. Tabip Albay Yusuf Peker

Prof. Tabip Albay Ufuk Demirkılıç

Prof. Hava Tabip Albay Can Polat Eyigün



Tuğamiralliğe Yükselen Albay

--------------------------------

Prof. Deniz Tabip Albay Bekir Sıtkı Cebeci



ASKERİ YARGITAY



Tuğgeneralliğe Yükselen Albay

--------------------------------

Askeri Hakim Albay Hasan Dengiz



ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ



Tuğgeneralliğe Yükselen Albay

--------------------------------

Askeri Hakim Albay Abdullah Arslan



