Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atama yapılmadı

04 Ağustos 2010 03:00
T24- 'Balyoz' davası kapsamında haklarında yakalama ve tutuklama kararı çıkarılan general ve amiraller ile 'internet andıcı' iddialarıyla ilgili olarak ifade vermesi istenen 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız üzerinde düğümlenen Yüksek Askeri Şura’da hükümetin dediği oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki temamüller paralelinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmayı bekleyen 1. Ordu Komutanı Iğsız, hükümetin vetosuna takıldı. Genelkurmay Başkanı'nın teklifi üzerine Milli Savunma Bakanı'nın uygun görüşle kararnameyi hazırlaması, Başbakan'ın imzalaması ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile yapılan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın ataması, geleneklere uygun olarak şûra kararları eşliğinde yapılmayarak ertelendi. Genelkurmay Başkanı olması kararlaştırılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner'in ataması da, Kara Kuvvetleri koltuğunun boş kalmaması gerekçesiyle ertelendi. Iğsız'ın 30 Ağustos'ta emekliye ayrılması sonucunu doğuran süreçte haklarında yakalama ve tutuklama kararı çıkarılan generaller ve amirallerden terfi sırasında bulunanlar hakkıda da terfi kararı alınmadı. 2013'te Genelkurmay Başkanı olması beklenen Orgeneral Necdet Özel Jandarma Genel Komutanlığı'na getirildi. Erzurum'daki Ergenekon davasında bir numaralı sanık olan 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk de, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na (EDOK) çekildi. Şûrada iki korgeneralin orgeneralliğe terfi etmesinin kararlaştırılması, 30 Ağustos'ta emekli olacak Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Hasan Iğsız'ın boşaltacağı orgeneral kadrolarının doldurulmasıyla yetinildiği, emekliliği bekleyen Jandarma Genel Komutanı Atilla Işık'ın ise şûra öncesi konuşulan bir senaryoya uygun olarak 1 yıllığına Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirileceği yorumlarına neden oldu.
1 Ağustos Pazar günü başlayan Yüksek Askeri Şûra toplantıları, eşi görülmemiş bir trafiğin ardından yine örneğine çok rastlanmayan kararlarla dün akşam sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayladığı atama kararnamesinde 1. Ordu Komutanı Iğsız’ın ismi yer almazken Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na da atama yapılmadı. Kara Kuvvetleri'ne atama yapılmaması nedeniyle yeni Genelkurmay Başkanı ataması da bekletildi. ‘Balyoz’ davası kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 11 generalin de terfileri yapılmadı.
Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının atanmalarıyla ilgili olarak YAŞ'ın bir yetkisi bulunmuyor. Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Cumhurbaşkanı'nca atanıyor.
Kuvvet komutanlarının atanma sürecini ise Genelkurmay Başkanı başlatıyor. Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanlığına getirilecek isim için hazırlayacağı kararnameyi Milli Savunma Bakanı'na gönderiyor. Milli Savunma Bakanı'nın Başbakan'a sunduğu isim “uygun görülürse” kararname onay için Cumhurbaşkanı'na sunuluyor. Kuvvet komutanlarını atama süreci Cumhurbaşkanı'nın onayıyla tamamlanıyor.
4 gün süren YAŞ toplantılarında asıl gündem maddesini Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'un Kara Kuvvetleri Komutanlığı için Org. Hasan Iğsız'ı önermesi oluşturdu. 'İnternet andıcı’ soruşturmasında ifadeye çağrılan ve Genelkurmay İkinci Başkanı olduğu dönemde ‘İrtica İle Mücadele Eylem Planı’nın hazırlanması emrini verdiği iddia edilen 1. Ordu Komutanı Hasan Iğsız ismine hem Başbakan Erdoğan'ın, hem de Cumhurbaşkanı Gül'ün karşı çıktığı belirtildi.
Atama yapılmayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı için hükümet ile Genelkurmay arasındaki müzakerelerin süreceği ve bazı kaynaklara göre atamanın bugün yapılabileceği kaydedildi.
Bundan sonraki süreçte Genelkurmay Başkanı yeni bir isim belirleyecek, hükümet ile görüşülecek ve kimin atanacağı konusunda kararname hazırlanarak Çankaya’ya gönderilecek. Bu süreç için 30 Ağustos son tarih ve bu tarihe kadar atamanın yapılması gerekiyor. Yeni bir isim bulunamaz ve kriz devam ederse, Hasan Iğsız’ın Kara Kuvvetleri’nin başına geçmesi söz konusu olmayacak çünkü Iğsız o tarihte otomatikman emekli olacak. Bu arada Kara Kuvvetleri Komutanlığı için konuşulan en güçlü aday Jandarma Genel Komutanı Org. Atilla Işık.
Gün boyu yaşanan süreç
Yüksek Askeri Şura'nın dördüncü gününe katılmayan Başbakan Erdoğan resmi konutunda bazı kabuller yaptı. Erdoğan, öğle arasında Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile iki kez görüştü. Daha sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile haftalık 'olağan görüşmesini yaptı. YAŞ kararlarının teamüller gereği öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı’na sunulması gerekiyordu ancak bu gerçekleşmedi. YAŞ’ın sona erdiğini gösteren hareklilik ise saat 15.30'da komutanların Karargah’tan ayrılmaları oldu.
Sivil plakalı araçla Karargah’tan çıkan Bakan Vecdi Gönül de, şura kararlarını Erdoğan’a sunmak için Başbakanlığa gitti. Son gelişme ise, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Gönül’ün akşam saatlerinde Çankaya Köşkü’ne çıkmaları oldu. Aynı dakikalarda kuvvet komutanları da yeniden Karargah’a giriş yaptı.
‘Balyoz’un gölgesinde gerçekleşen YAŞ’ta alınan kararlar, önce Başbakan Erdoğan sonra Cumhurbaşkanı Gül tarafından imzalandı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından kamuoyuna açıklandı:
TSK'nın üst kademelerindeki atamalar şöyle:
* Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık'ın yerine 2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel,
* Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu 1. Ordu Komutanlığı'na,
* EDOK Komutanlığı'na 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk,
* Korgeneral Yalçın Ataman Orgeneralliğe yükselerek 3. Ordu Komutanlığı'na,
* Korgeneral Servet Yörük Orgeneralliğe yükselerek 2. Ordu Komutanlığı'na getirildi.
* Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay görevlerini birer yıl daha sürdürecek.
YAŞ KARARLARI TAM LİSTE
Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2010 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükselen general ve amiraller ile general ve amiralliğe yükselen albaylar şunlar:
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Orgeneralliğe Yükselen Korgeneraller
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Korgeneral Yalçın Ataman
Korgeneral Servet Yörük
Korgeneralliğe Yükselen Tümgeneraller
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Tümgeneral Abdullah Recep
Tümgeneral Kamil Başoğlu
Tümgeneral Hüseyin Kenan Hüsnüoğlu
Tümgeneral Orhan Akbaş
Tümgeneralliğe Yükselen Tuğgeneraller
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Tuğgeneral İbrahim Yılmaz
Tuğgeneral Şenol Alparslan
Tuğgeneral Yılmaz Uyar
Tuğgeneral Uğur Tarçın
Tuğgeneral Tayfun Özden
Tuğgeneral Mehmet Faruk Şengün
Tuğgeneral İsmail Metin Temel
Tuğgeneral Şeref Öngay
Tuğgeneral Sadık Çelikörs
Tuğgeneral Metin Gürak
Tuğgeneral Salih Ulusoy
Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu
Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar
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Topçu Kurmay Albay Muharrem Metin Özbek
Hava Savunma Kurmay Albay Muzaffer Sönmez
Piyade Kurmay Albay Mehmet Akyürek
Piyade Kurmay Albay Mustafa Uzun
Topçu Kurmay Albay Ömer Şevki Gençtürk
Topçu Kurmay Albay Hüseyin Hamdi Ergün
Topçu Kurmay Albay Mehmet Özoğlu
Tank Kurmay Albay Atilla Şirin
Tank Kurmay Albay Memduh Hakbilen
Hava Savunma Kurmay Albay Yavuz Selim Kahveci
Topçu Kurmay Albay Halil İbrahim Ergin
Topçu Kurmay Albay Sinan Yayla
Muhabere Kurmay Albay Mustafa Aysan
Kara Pilot Kurmay Albay Hakan Atınç
Topçu Kurmay Albay Kahraman Güneş
Tank Kurmay Albay Rafet Sevinç Şaşmaz
Piyade Kurmay Albay Metin Akkaya
Topçu Kurmay Albay Abdullah Baysar
Topçu Kurmay Albay Mehmet Haluk Yıldızdan
Tank Kurmay Albay Veli Tarakcı
Piyade Kurmay Albay Levent Köse
Piyade Albay Kemal Korkmaz
Topçu Albay Erkan Atalay
İstihkam Albay Rıza Çağatay Erdoğan
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Koramiralliğe Yükselen Tümamiraller
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Tümamiral Deniz Cora
Tümamiralliğe Yükselen Tuğamiraller
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Tuğamiral Erdem Caner Bener
Tuğamiral Ahmet Sinan Ertuğrul
Tuğamiralliğe Yükselen Albaylar
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Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Harmancık
Deniz Kurmay Albay Sinan Azmi Tosun
Deniz Kurmay Albay Şafak Yürekli
Deniz Kurmay Albay Fahri Can Yıldırım
Deniz Kurmay Albay Hasan Doğan
Deniz Kurmay Albay Ali Sadi Ünsal
Deniz Mühendis Albay Mehmet Şevki Şekerefeli
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Korgeneralliğe Yükselen Tümgeneraller
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Tümgeneral Turgut Atman
Tümgeneral Nejat Bilgin
Tümgeneralliğe Yükselen Tuğgeneraller
-------------------------------------
Tuğgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan
Tuğgeneral Nihat Kökmen
Tuğgeneral Bülent Kocababuç
Tuğgeneral Ali Demiral
Tuğgeneral Ayhan Gümüş
Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar
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Hava Pilot Kurmay Albay İdris Aksoy
Hava Pilot Kurmay Albay Hakan Taşkesen
Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Eldem
Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Uğur Balkış
Hava Pilot Kurmay Albay Kubilay Baloğlu
Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Cahit Bakır
Hava Pilot Kurmay Albay İsmail Yalçın
Hava Uçak Bakım Kurmay Albay Göksel Kahya
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
Tümgeneralliğe Yükselen Tuğgeneraller
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Tuğgeneral Yusuf Kaya
Tuğgeneral Ata Kalkan
Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar
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Jandarma Kurmay Albay Ali Çardakcı
Jandarma Kurmay Albay Salih Karataş
Jandarma Kurmay Albay Güray Alpar
Jandarma Kurmay Albay Namık Boran
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI
Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar
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Prof. Tabip Albay Fikret Arpacı
Prof. Tabip Albay Yusuf Peker
Prof. Tabip Albay Ufuk Demirkılıç
Prof. Hava Tabip Albay Can Polat Eyigün
Tuğamiralliğe Yükselen Albay
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Prof. Deniz Tabip Albay Bekir Sıtkı Cebeci
ASKERİ YARGITAY
Tuğgeneralliğe Yükselen Albay
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Askeri Hakim Albay Hasan Dengiz
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ
Tuğgeneralliğe Yükselen Albay
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Askeri Hakim Albay Abdullah Arslan
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