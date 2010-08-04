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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atama yapılmadı

Cumhurbaşkanı Gül’ün onayladığı atama kararnamesinde 1. Ordu Komutanı Iğsız’ın ismi yer almazken Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na da atama yapılmadı.

04 Ağustos 2010 03:00

T24- 'Balyoz' davası kapsamında haklarında yakalama ve tutuklama kararı çıkarılan general ve amiraller ile 'internet andıcı' iddialarıyla ilgili olarak ifade vermesi istenen 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız üzerinde düğümlenen Yüksek Askeri Şura’da hükümetin dediği oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki temamüller paralelinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmayı bekleyen 1. Ordu Komutanı  Iğsız, hükümetin vetosuna takıldı. Genelkurmay Başkanı'nın teklifi üzerine Milli Savunma Bakanı'nın uygun görüşle kararnameyi hazırlaması, Başbakan'ın imzalaması ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile yapılan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın ataması, geleneklere uygun olarak şûra kararları eşliğinde yapılmayarak ertelendi. Genelkurmay Başkanı olması kararlaştırılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner'in ataması da, Kara Kuvvetleri koltuğunun boş kalmaması gerekçesiyle ertelendi. Iğsız'ın 30 Ağustos'ta emekliye ayrılması sonucunu doğuran süreçte haklarında yakalama ve tutuklama kararı çıkarılan generaller ve amirallerden terfi sırasında bulunanlar hakkıda da terfi kararı alınmadı. 2013'te Genelkurmay Başkanı olması beklenen Orgeneral Necdet Özel Jandarma Genel Komutanlığı'na getirildi.  Erzurum'daki Ergenekon davasında bir numaralı sanık olan 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk de, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na (EDOK) çekildi. Şûrada iki korgeneralin orgeneralliğe terfi etmesinin kararlaştırılması, 30 Ağustos'ta emekli olacak Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Hasan Iğsız'ın boşaltacağı orgeneral kadrolarının doldurulmasıyla yetinildiği, emekliliği bekleyen Jandarma Genel Komutanı Atilla Işık'ın ise şûra öncesi konuşulan bir senaryoya uygun olarak 1 yıllığına Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirileceği yorumlarına neden oldu.


1 Ağustos Pazar günü başlayan Yüksek Askeri Şûra toplantıları, eşi görülmemiş bir trafiğin ardından yine örneğine çok rastlanmayan kararlarla dün akşam sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayladığı atama kararnamesinde 1. Ordu Komutanı Iğsız’ın ismi yer almazken Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na da atama yapılmadı.  Kara Kuvvetleri'ne atama yapılmaması nedeniyle yeni Genelkurmay Başkanı ataması da bekletildi.  ‘Balyoz’ davası kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 11 generalin de terfileri yapılmadı.

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının atanmalarıyla ilgili olarak YAŞ'ın bir yetkisi bulunmuyor. Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Cumhurbaşkanı'nca atanıyor.

Kuvvet komutanlarının atanma sürecini ise Genelkurmay Başkanı başlatıyor. Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanlığına getirilecek isim için hazırlayacağı kararnameyi Milli Savunma Bakanı'na gönderiyor. Milli Savunma Bakanı'nın Başbakan'a sunduğu isim “uygun görülürse” kararname onay için Cumhurbaşkanı'na sunuluyor. Kuvvet komutanlarını atama süreci Cumhurbaşkanı'nın onayıyla tamamlanıyor.

4 gün süren YAŞ toplantılarında asıl gündem maddesini Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'un Kara Kuvvetleri Komutanlığı için Org. Hasan Iğsız'ı önermesi oluşturdu. 'İnternet andıcı’ soruşturmasında ifadeye çağrılan ve Genelkurmay İkinci Başkanı olduğu dönemde ‘İrtica İle Mücadele Eylem Planı’nın hazırlanması emrini verdiği iddia edilen 1. Ordu Komutanı Hasan Iğsız ismine hem Başbakan Erdoğan'ın, hem de Cumhurbaşkanı Gül'ün karşı çıktığı belirtildi.

Atama yapılmayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı için hükümet ile Genelkurmay arasındaki müzakerelerin süreceği ve bazı kaynaklara göre atamanın bugün yapılabileceği kaydedildi.

Bundan sonraki süreçte Genelkurmay Başkanı yeni bir isim belirleyecek, hükümet ile görüşülecek ve kimin atanacağı konusunda kararname hazırlanarak Çankaya’ya gönderilecek. Bu süreç için 30 Ağustos son tarih ve bu tarihe kadar atamanın yapılması gerekiyor. Yeni bir isim bulunamaz ve kriz devam ederse, Hasan Iğsız’ın Kara Kuvvetleri’nin başına geçmesi söz konusu olmayacak çünkü Iğsız o tarihte otomatikman emekli olacak. Bu arada Kara Kuvvetleri Komutanlığı için konuşulan en güçlü aday Jandarma Genel Komutanı Org. Atilla Işık.



Gün boyu yaşanan süreç


Yüksek Askeri Şura'nın dördüncü gününe katılmayan Başbakan Erdoğan resmi konutunda bazı kabuller yaptı. Erdoğan, öğle arasında Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile iki kez görüştü. Daha sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile haftalık 'olağan görüşmesini yaptı.  YAŞ kararlarının teamüller gereği öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı’na sunulması gerekiyordu ancak bu gerçekleşmedi. YAŞ’ın sona erdiğini gösteren hareklilik ise saat 15.30'da komutanların Karargah’tan ayrılmaları oldu.

Sivil plakalı araçla Karargah’tan çıkan Bakan Vecdi Gönül de, şura kararlarını Erdoğan’a sunmak için Başbakanlığa gitti. Son gelişme ise, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Gönül’ün akşam saatlerinde Çankaya Köşkü’ne çıkmaları oldu. Aynı dakikalarda kuvvet komutanları da yeniden Karargah’a giriş yaptı.

‘Balyoz’un gölgesinde gerçekleşen YAŞ’ta alınan kararlar, önce Başbakan Erdoğan sonra Cumhurbaşkanı Gül tarafından imzalandı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından kamuoyuna açıklandı:


TSK'nın üst kademelerindeki atamalar şöyle:

* Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık'ın yerine 2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel,

* Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu 1. Ordu Komutanlığı'na,

* EDOK Komutanlığı'na 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk,

* Korgeneral Yalçın Ataman Orgeneralliğe yükselerek 3. Ordu Komutanlığı'na,

* Korgeneral Servet Yörük Orgeneralliğe yükselerek 2. Ordu Komutanlığı'na getirildi.

* Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay görevlerini birer yıl daha sürdürecek.


YAŞ KARARLARI TAM LİSTE

Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2010 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükselen general ve amiraller ile general ve amiralliğe yükselen albaylar şunlar:

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Orgeneralliğe Yükselen Korgeneraller
        ------------------------------------
        Korgeneral Yalçın Ataman
        Korgeneral Servet Yörük

Korgeneralliğe Yükselen Tümgeneraller
        -------------------------------------
        Tümgeneral Abdullah Recep
        Tümgeneral Kamil Başoğlu
        Tümgeneral Hüseyin Kenan Hüsnüoğlu
        Tümgeneral Orhan Akbaş
       
Tümgeneralliğe Yükselen Tuğgeneraller
        -------------------------------------
        Tuğgeneral İbrahim Yılmaz
        Tuğgeneral Şenol Alparslan
        Tuğgeneral Yılmaz Uyar
        Tuğgeneral Uğur Tarçın
        Tuğgeneral Tayfun Özden
        Tuğgeneral Mehmet Faruk Şengün
        Tuğgeneral İsmail Metin Temel
        Tuğgeneral Şeref Öngay
        Tuğgeneral Sadık Çelikörs
        Tuğgeneral Metin Gürak
        Tuğgeneral Salih Ulusoy
        Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu
       
Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar
        --------------------------------
        Topçu Kurmay Albay Muharrem Metin Özbek
        Hava Savunma Kurmay Albay Muzaffer Sönmez
        Piyade Kurmay Albay Mehmet Akyürek
        Piyade Kurmay Albay Mustafa Uzun
        Topçu Kurmay Albay Ömer Şevki Gençtürk
        Topçu Kurmay Albay Hüseyin Hamdi Ergün
        Topçu Kurmay Albay Mehmet Özoğlu
        Tank Kurmay Albay Atilla Şirin
        Tank Kurmay Albay Memduh Hakbilen
        Hava Savunma Kurmay Albay Yavuz Selim Kahveci
        Topçu Kurmay Albay Halil İbrahim Ergin
        Topçu Kurmay Albay Sinan Yayla
        Muhabere Kurmay Albay Mustafa Aysan
        Kara Pilot Kurmay Albay Hakan Atınç
        Topçu Kurmay Albay Kahraman Güneş
        Tank Kurmay Albay Rafet Sevinç Şaşmaz
        Piyade Kurmay Albay Metin Akkaya
        Topçu Kurmay Albay Abdullah Baysar
        Topçu Kurmay Albay Mehmet Haluk Yıldızdan
        Tank Kurmay Albay Veli Tarakcı
        Piyade Kurmay Albay Levent Köse
        Piyade Albay Kemal Korkmaz
        Topçu Albay Erkan Atalay
        İstihkam Albay Rıza Çağatay Erdoğan
      
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Koramiralliğe Yükselen Tümamiraller
        -----------------------------------
        Tümamiral Deniz Cora
       
Tümamiralliğe Yükselen Tuğamiraller
        -----------------------------------
        Tuğamiral Erdem Caner Bener
        Tuğamiral Ahmet Sinan Ertuğrul
       
Tuğamiralliğe Yükselen Albaylar
        -------------------------------
        Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Harmancık
        Deniz Kurmay Albay Sinan Azmi Tosun
        Deniz Kurmay Albay Şafak Yürekli
        Deniz Kurmay Albay Fahri Can Yıldırım
        Deniz Kurmay Albay Hasan Doğan
        Deniz Kurmay Albay Ali Sadi Ünsal
        Deniz Mühendis Albay Mehmet Şevki Şekerefeli
       
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Korgeneralliğe Yükselen Tümgeneraller
        -------------------------------------
        Tümgeneral Turgut Atman
        Tümgeneral Nejat Bilgin

 Tümgeneralliğe Yükselen Tuğgeneraller
        -------------------------------------
        Tuğgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan
        Tuğgeneral Nihat Kökmen
        Tuğgeneral Bülent Kocababuç
        Tuğgeneral Ali Demiral
        Tuğgeneral Ayhan Gümüş

 Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar
        --------------------------------
        Hava Pilot Kurmay Albay İdris Aksoy
        Hava Pilot Kurmay Albay Hakan Taşkesen
        Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Eldem
        Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Uğur Balkış
        Hava Pilot Kurmay Albay Kubilay Baloğlu
        Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Cahit Bakır
        Hava Pilot Kurmay Albay İsmail Yalçın
        Hava Uçak Bakım Kurmay Albay Göksel Kahya

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Tümgeneralliğe Yükselen Tuğgeneraller
        -------------------------------------
        Tuğgeneral Yusuf Kaya
        Tuğgeneral Ata Kalkan
       
Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar
        --------------------------------
        Jandarma Kurmay Albay Ali Çardakcı
        Jandarma Kurmay Albay Salih Karataş
        Jandarma Kurmay Albay Güray Alpar
        Jandarma Kurmay Albay Namık Boran
       
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI

Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar
        --------------------------------
        Prof. Tabip Albay Fikret Arpacı
        Prof. Tabip Albay Yusuf Peker
        Prof. Tabip Albay Ufuk Demirkılıç
        Prof. Hava Tabip Albay Can Polat Eyigün
       
Tuğamiralliğe Yükselen Albay
        --------------------------------
        Prof. Deniz Tabip Albay Bekir Sıtkı Cebeci
       
ASKERİ YARGITAY
       
Tuğgeneralliğe Yükselen Albay
        --------------------------------
        Askeri Hakim Albay Hasan Dengiz
       
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ
      
Tuğgeneralliğe Yükselen Albay
        --------------------------------
        Askeri Hakim Albay Abdullah Arslan

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