-KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SUBAY ALACAK ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) muvazzaf/sözleşmeli subay alacak. Kara Kuvvetleri Komutanlının bugünkü gazetelerde yer alan ilanına göre, en az 4 yıllık örgün öğrenim yapan fakülte ve yüksekokul mezunları arasından, sınavla muvazzaf/sözleşmeli subay statüsünde personel alınacak. ''www.kkk.tsk.tr'' internet adresinde yayımlanan, başvuru koşullarını taşıyan adaylar, müracaatlarını 1 Kasım 2010 tarihine kadar aynı adreste yer alan online başvuru formunu doldurarak yapacak. Posta veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilemeyecek. Alınacak olan muvazzaf/sözleşmeli subayların sınıf/branşları, kontenjanları, kaynak okullar ve başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi, www.kkk.tsk.tr internet adresinden temin edilebilecek. -AKADEMİK PERSONEL ALIMI- Bu arada Osmaniye Korkut Ata ve Şırnak Üniversitesi Rektörlükleri, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör ve doçent alacak. Alımlara ilişkin duyurular Resmi Gazete'de yayımlandı. Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü, 14 profesör, 14 doçent ve 26 yardımcı doçent alımında bulunacak. Profesör ve doçent kadroları daimi statüde olacak. Yardımcı doçent adayları için, 11 Kasım 2010 tarihinde Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünde yabancı dil sınavı yapılacak. Adaylar başvurularını 1 Kasım 2010 tarihine kadar şahsen, Şırnak Üniversitesinin ilgili birimlerine yapacaklar. Alınacak olan öğretim üyelerinin görev yapacağı birimler ve sayıları şöyle: ''Mühendislik Fakültesi - 10 profesör (elektrik-elektoronik, bilgisayar, makine ve inşaat mühendisliği (10 profesör), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 4 profesör (iktisat, işletme, kamu yönetimi), Mühendislik Fakültesi - 11 doçent (bilgisayar, makine, inşaat, elektrik-elektronik mühendisliği), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 3 doçent (iktisat, işletme, kamu yönetimi), Mühendislik Fakültesi - 18 yardımcı doçent (bilgisayar, elektrik-elektronik, makine, inşaat mühendisliği), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 5 yardımcı doçent (iktisat, işletme, kamu yönetimi), İlahiyat Fakültesi - 3 yardımcı doçent (felsefe ve din bilimleri, İslam Tarihi ve sanatları)'' -OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Öte yandan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli fakültelerde görevlendirilmek üzere profesör ve doçent alacak. Adaylar daha geniş bilgiyi, üniversitenin http://www.osmaniye.edu.tr Web adresinden temin edebilecek.