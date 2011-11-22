Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan Suriye sınırına sürpriz ziyaret

T24 - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Beraberinde 2. Ordu ve 7. Kolordu Komutanı ile kente gelen ve Suriye sınırındaki birlikleri ziyaret edecek olan Orgeneral Kıvrıkoğlu, "Ziyaretimizin özel bir nedeni yok, sınır birliklerimizi denetliyoruz" dedi.



Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük ve 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Alaedtin Örsal ile birlikte öğle saatlerinde askeri bir helikopter ile Şanlıurfa'ya geldi. 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda bulunan helikopter pistine inen Orgeneral Kıvrıkoğlu ile beraberindekileri Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Veli Tarakçı, Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu ve askeri yetkililer karşıladı.



Orgeneral Kıvrıkoğlu, Tugay Komutanlığı'na yaptığı kısa ziyaretin ardından Şanlıurfa Valiliği'ne geldi. Geniş güvenlik önlemi alınan ziyaret öncesi, valilik çevresindeki binaların çatılarına da keskin nişancılar yerleştirildi. Valiliğe gelen Kıvrıkoğlu, polis mangasını selamlayıp şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindeki kuvvet komutanları ile Vali Celalettin Güvenç'in makamında yaklaşık yarım saat basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.



Vali Güvenç ziyaret anısına Orgeneral Kıvrıkoğlu'na mırra takımı hediye etti.

Suriye sınırındaki birlikler denetleyecek



Ziyaretin ardından valilikten çıkan Orgeneral Kıvrıkoğlu, Şanlıurfa'ya gelişine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç ile daha önce aynı yerlerde görev yaptıklarını söyleyen Kıvrıkoğlu, "Şanlıurfa'ya hudut birliklerimizi ziyaret etmek için geldik" dedi. Kıvrıkoğlu, iç karışıklığın yaşandığı Suriye sınırına yapılan sürpriz ziyaretin özel bir nedeni olup olmadığı yönündeki soru üzerine ise, "Ziyaretimizin hiçbir özel nedeni yok. Komutanlarımız ile sınırdaki askeri birliklerimizi ziyaret edeceğiz" diye konuştu.

Sınır hattında inceleme yapacak



Kısa açıklamasının ardından Valilikten ayrılan Orgeneral Kıvrıkoğlu ve beraberindekilerin, öğleden sonra helikopter ile gidecekleri Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Akçakale ve Suruç ilçelerinde inceleme yapacağı öğrenildi. Kıvrıkoğlu ve beraberindekilerin son olarak akşam saatlerinde Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesine de gidecekleri kaydedildi.

