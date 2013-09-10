Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akar, Suriye sınırını denetledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulisi Akar, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelerek Suriye sınırında denetleme yaptı. Helikopterle geniş güvenlik önlemleri arasında Ceylanpınar'a gelen Orgeneral Akar, öğle saatlerinde Muratlı Köyü'ndeki jandarma karakolunda bulunan piste indi ve karayoluyla ilçe merkezine geçti.

Şafak Sağ ve Hadi Kurt'un DHA'da yayımlanan haberine göre, 1'inci Hudut Bölük Komutanlığı'nı ziyaret eden ve Türkiye - Suriye sınırında denetlemelerde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, temaslarının ardından Akçakale'ye gitmek için ilçeden ayrıldı.



Orgeneral Akar ve beraberindeki askeri yetkililer, helikopterle Akçakale Jandarma Komutanlığına geldi. Orgeneral Akar ardından geniş güvenlik önlemi altında 2. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı 5. Bölüğü ziyaret etti. Orgeneral Akar, daha sonra yine helikopterle ilçeden ayrıldı.