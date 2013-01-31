Kara Kuvvetleri 3 bin lira maaşla meslek sahibi sözleşmeli er arıyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çeşitli illerde görev yapacak sözleşmeli er alacak.

Komutanlığın, ''www.kkk.tsk.tr'' adresli internet sitesinde yer alan duyuruya göre, piyade, bakım, aşçı, iş makinesi işletmeni, hafif/ağır araç sürücüsü, elektrik ve güç kaynakları operatörü, ekmek pişirici, sıhhiye elemanı, köpek eğiticisi, sıhhi tesisatçı, kaloriferci, bilgisayar işletmeni sınıf ve branşlarda sözleşmeli er istihdam edilecek.

Bugüne kadar temin edilen sözleşmeli erlerin Hakkari'de görev yaptığı anımsatılan duyuruda, 2013 yılında Hakkari'ye ilave olarak yeni sözleşmeli erlerin Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş, Tunceli ve Van'da görev yapacakları belirtildi.

2011 ve 2012 yıllarında temin edilen sözleşmeli erler de dahil olmak üzere bundan sonra temin edilecek sözleşmeli er adayları, sözleşmeli er statüsünde tertip edildikleri birliklerden (illerden) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca belirlenecek süre sonunda istekli olmaları halinde, idare tarafından batı gazinoları da dahil uygun görülen garnizonlarda benzer kadro görevlerine atanabilecekler.

Adaylar, seçim aşaması sınavlarına gelirken yapacakları sınıf/branş tercihlerine esas olacak şekilde sahip oldukları tüm diploma, bonservis, sertifika, kurs belgesi gibi belgelerin asıllarını ve birer suret fotokopilerini yanlarında getirmek zorunda.

Sözleşmeli er olarak istihdam edilecek olan personelin yaklaşık olarak maaşları, görev yapacakları il ve görev yerlerine bağlı olarak şöyle belirtildi:



Piyade, Aşçı, Elektrik ve Güç Kaynakları Operatörü, Hafif Araç Sürücüsü, Ekmek Pişirici, Bilgisayar İşletmeni, Sıhhiye Elemanı, Köpek Eğiticisi, Sıhhi Tesisatçı, Kaloriferci. Doğubayazıt (Ağrı), Hakkari 2.900 - 3.000 3;üncü yılın sonunda 24.500-25.000

4;üncü yılın sonunda 30.000-31.000

Iğdır, Kars, Ardahan 1.600 - 1.700 5;inci yılın sonunda 36.000-37.000

Bakım, Aşçı, Bilgisayar İşletmeni, Elektrik ve Güç Kaynakları Operatörü, Hafif Araç Sürücüsü, Sıhhiye Elemanı, Kaloriferci, Sıhhi Tesisatçı. Erzincan, Erzurum, Muş, Ağrı 1.600 - 1.650 6;nci yılın sonunda 42.700-42.800

Aşçı, Elektrik ve Güç Kaynakları Operatörü, Hafif/Ağır Araç Sürücüsü, İş Makinesi İşletmeni, Ekmek Pişirici, Bilgisayar İşletmeni, Sıhhiye Elemanı, Sıhhi Tesisatçı, Kaloriferci. Bitlis, Van, Ağrı, Bingöl, Muş, Tunceli, Erzurum, Kars 7;nci yılın sonunda 60.000-61.000



