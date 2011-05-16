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Dünya

KARA KUTU İYİ DURUMDA PARİS (A.A)

16 Mayıs 2011 17:27

-KARA KUTU İYİ DURUMDA  PARİS (A.A) - 16.05.2011 - Fransız yetkililer, Rio-Paris seferini yaparken Atlantik Okyanusuna düşen Air France uçağının denizden çıkartılan kara kutusunun deşifre edilebilir olduğunu açıkladı. Fransa hava kazaları araştırma dairesi, bir kaç hafta sürecek analiz ve çalışmaların ardından, kazanın nedeninin bulunmasını sağlayacak kara kutudaki bilgilere ulaşılabileceğini bildirdi. Denizin altında 3.900 metrede mekanik robotlar aracığıyla yapılan çalışmalar sonucu, geçen hafta uçağın iki kara kutusu çıkartılmıştı. Fransa hava kazaları araştırma dairesinden yapılan ilk açıklamada, denizden çıkartılan kara kutuların fiziki durumunun ''iyi olduğu'' bildirilmişti.  Araştırmacılar, kara kutunun, 1 Haziran 2009'da meydana gelen kazanın nedeninin anlaşılmasına yardım edeceğini ümit ediyorlar. 2009 yılındaki kazada, bir Türk yolcu dahil olmak üzere 228 kişi hayatını kaybetmişti.

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