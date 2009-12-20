Kara kış Avrupa'da can alıyor: 19 ölü

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Polonya'da dondurucu soğuklar can alıyor

Belçika da kar altında

Eurostar seferleri iptal

Avrupa genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı yaşamı felç etti.Son yılların en soğuk kış ayını yaşayan Almanya'da bazı bölgelerde sıcaklık eksi 33 dereceye kadar düştü. Almanya'nın en büyük üçüncü havaalanı olan Düsseldorf Havalimanı, tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Düsseldorf'a hareket eden yolcu uçakları, başka havalimanlarına yönlendirildi. Almanya'nın batısında kar yağışının bugün de etkili olması ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaşması bekleniyor.Polonya'da dondurucu soğuktan dün gece 15 kişinin öldüğü bildirildi. Ülkede bazı yerlerde gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü belirtildi.Yetkililer, Aralık başından beri ülke çapında soğuktan ölenlerin sayısınınsa 47'ye çıktığını bildirdi. Polis, ölümlerin daha fazla artmasını önlemek için, sokakta yatan evsizler konusunda yurttaşların ihbarda bulunmasını istedi.Belçika'yı sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan yoğun kar yağışı yüzünden başkent Brüksel'in uluslararası havaalanı ile Charleroi ve Liege kentlerinin havaalanlarında uçak seferleri iptal edildi.Yoğun kar yağışı ülkede kara yolu ulaşımını da olumsuz etkilerken, spor müsabakalarına ara verildi. Belçika'da başlıca otoyollarda da 200 kilometre uzunluğunda trafik sıkışıklığı meydana gelirken, hızlı tren seferleri gecikmeli yapılabiliyor. Londra'ya giden Eurostar trenlerinin seferi ise tamamen iptal edildi. Tüm futbol maçları ile Brüksel'de yapılacak Avrupa Rugby kupası maçı da ileri bir tarihe ertelendi.Bu arada, Cuma gecesi 16 saat süreyle içinde 2 bin 500 yolcuyla Manş tünelinde bozulan trenlerindeki arızanın nedenini bulmaya çalışan Eurostar şirketi, Paris, Brüksel ve Londra arasındaki tren seferlerinin Pazartesi gününden önce başlamayacağını bildirdi. Eurostar yetkilileri, seferlere Pazartesi yeniden başlanabileceğini söylemenin de erken olduğunu belirterek, öncesinde deneme seferleri yapılacağını bildirdiler.