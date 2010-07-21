-KARA KARTALLLAR AVRUPA'DA 138. MAÇINDA İSTANBUL (A.A) - 21.07.2010 - Beşiktaş, Faroe Adaları'nın Vikingur takımıyla yarın deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Avrupa kupalarında 138. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 137 maçtan 45'ini kazanıp, 28'inde berabere kalırken, 64 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında bugüne dek rakip fileleri toplam 159 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 207 gol gördü. Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 10 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. -HÜKMEN GALİBİYETLER- Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan, Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek, tur atlamıştı. -EN FARKLI SKORLU GALİBİYETİ SARAYBOSNA'YA KARŞI- Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Bosna-Hersek takımı Saraybosna karşısında elde etti. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Bosna-Hersek'in Saraybosna takımını 5-0 yenerek, Avrupa kupaları tarihindeki 136 maç içinde en farklı skorlu galibiyetine imza attı. -EN FARKLI SKORLU YENİLGİ LIVERPOOL'DAN- Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngilizlerin dünyaca ünlü takımı Liverpool'dan aldı. Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi (A) Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi. Bu sonuç, hem Beşiktaş, hem de UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı skorlu mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş, daha önceki en farklı skorlu yenilgisini yine bir İngiliz ekibine karşı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmişti. -EN GOLCÜ FUTBOLCUSU OKTAY DERELİOĞLU- Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu Oktay Derelioğlu. Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemlerde, Avrupa arenasında takımına toplam 14 gol kazandıran Oktay'ı, 9 golle Daniel Gabriel Pancu, 8 golle Bobo, 7 golle Mehmet Özdilek, 6'şar golle de Feyyaz Uçar ve Metin Tekin izliyor.