-KARA KARTAL'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde (L) Grubu'nda Porto (Portekiz), CSKA Sofya (Bulgaristan) ve Rapid Wien (Avusturya) ile eşleşti. Monaco'da yapılan kura çekiminde 2. torbada yer alan Beşiktaş, seri başı takımlardan Porto ile (L) Grubu'na düştü. Kura çekiminde, Beşiktaş'ın grubuna, 3. torbadan CSKA Sofya, 4. torbadan ise Rapid Wien çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 16 Eylül'de yapılacak ve gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, bir üst tura yükselecek. Maç takvimi şöyle: 1. hafta: 16 Eylül 2. hafta: 30 Eylül 3. hafta: 21 Ekim 4. hafta: 4 Kasım 5. hafta: 1-2 Aralık 6. hafta: 15-16 Aralık