-KARA KARTAL'IN AVRUPA'DA 146. MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 03.11.2010 - Beşiktaş, Portekiz'in Porto takımıyla yarın deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu dördüncü maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 146. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 145 maçtan 51'ini kazanıp, 29'unda berabere kalırken, 65 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında bugüne dek rakip fileleri toplam 177 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 212 gol gördü. Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 10 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. -HÜKMEN GALİBİYETLER- Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan, Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek, tur atlamıştı. -EN FARKLI SKORLU GALİBİYETİ SARAYBOSNA'YA KARŞI- Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Bosna-Hersek takımı Saraybosna karşısında elde etti. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Bosna-Hersek'in Saraybosna takımını 5-0 yenerek, Avrupa kupaları tarihindeki 138 maç içinde en farklı skorlu galibiyetine imza attı. -EN FARKLI SKORLU YENİLGİ LIVERPOOL'DAN- Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngilizler'in dünyaca ünlü takımı Liverpool'dan aldı. Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi (A) Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi. Bu sonuç, hem Beşiktaş, hem de UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı skorlu maçı olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş, daha önceki en farklı skorlu yenilgisini yine bir İngiliz ekibine karşı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmişti. -BOBO'NUN 2 GOLÜ KALDI- Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu Oktay Derelioğlu olurken, şu andaki kadroda en golcü isim ise Bobo. Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemlerde Avrupa arenasında takımına toplam 14 gol kazandıran Oktay'ı, 12 golle, mevcut kadroda yer alan Brezilyalı Bobo izliyor. Bobo, Oktay'ın rekorunu eline geçirmeye en yakın isim olarak ön plana çıkıyor. Beşiktaş'ta ayrıca, 9 golle Daniel Gabriel Pancu, 7 golle Mehmet Özdilek, 6'şar golle de Feyyaz Uçar ve Metin Tekin Avrupa kupalarının en golcüleri olarak sıralanıyor. -SADECE 1 KEZ YENİLDİ- Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında başarılı bir grafik çizdi. Siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ön eleme ve grup maçlarında sadece 1 kez yenildi. 6'sı ön eleme, 3'ü de grup maçı olmak üzere toplam 9 karşılaşmaya çıkan ''Kara Kartallar'', sahadan 7 kez galip ayrılırken, 1 kez berabere kaldı, 1 kez de mağlup oldu. Faroe Adaları'ndan Vikingur, Finlandiya'dan HJK Helsinki takımlarını hem İstanbul'da hem de deplasmanda yenmeyi başaran Beşiktaş, Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plezen ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp evinde 3-0 galip geldi. Siyah-beyazlılar, grup maçlarında da Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını 1-0, Avusturya'nın Rapid Wien ekibini ise 2-1 yenmeyi başardı. Beşiktaş, bu sezon tek yenilgisini ise yarınki rakibi Porto karşısında 3-1'lik skorla aldı. -21 GOL ATIP, 5 GOL YEDİ- Beşiktaş Avrupa kupalarında oynadığı 9 maçta toplam 21 gol atarken kalesinde sadece 5 gol gördü. Viktoria Plezen ve Rapid Wien maçlarında birer, Porto karşılaşmasında ise 3 gol yiyen siyah-beyazlılar, diğer 6 karşılaşmada ise rakip forvetlere geçit vermedi. Bu sezon Vikingur ve HJK Helsinki'yi 4-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, farklı galibiyetlere de imza attı. -AVRUPA'DAKİ GOLCÜLERİ- Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü ismi Bobo oldu. Brezilyalı futbolcu, Avrupa kupalarında takımına 4 gol kazandırırken, Ricardo Quaresma, Filip Holosko ve Nihat Kahveci ise UEFA Avrupa Ligi'nde rakip fileleri 3'er kez havalandırdı. Takımdan ayrılan Matias Delgado 2, Nobre, Ekrem, Hilbert, Guti, Necip ve Ernst ise 1'er gol attı. -PORTO- Porto, Portekiz futbolunun en önemli temsilcisi olarak dikkati çekiyor. Kuruluş yılı 1893 olan ve mavi-beyaz renkleri taşıyan Porto, Avrupa futbolunun en önemli temsilcilerinden biri olmayı başarırken, 118 yıllık tarihine 2 kez ''Kupa 1''i (1 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi), 1'er kez UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası ve 2 kez de Kıtalararası Kupa şampiyonlukları yazdırmayı başardı. Portekiz'de ''Ejderhalar'' (Dragoes) lakabıyla anılan Porto takımı, Portekiz Ligi'nde 24, Portekiz Kupası'nda 14 ve Ulusal Süper Kupa'da ise 16 kez şampiyonluk yaşamayı başardı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın eski takımı olan Porto, Şampiyonlar Ligi'nde 177, Kupa Galipleri Kupası'nda 41, UEFA Avrupa Ligi'nde 62, UEFA Süper Kupa'da 4 ve Kıtalararası Kupa'da ise 2 kez sahaya çıkarak, uluslararası alanda toplam 286 maç oynadı. UEFA Avrupa Ligi'ne bu sezon play-off turundan başlayan Porto, Belçika temsilcisi Genk'i 3-0 ve 4-2'lik sonuçlarla elemeyi başarıp, gruplara kaldı. Grup maçlarında da önce Rapid Wien'i 3-0, ardından da CSKA Sofya'yı 1-0, son olarak da Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Porto, (L) Grubu'nda lider durumda bulunuyor. -LİGİNDE ZİRVEDE- Portekiz Süper Ligi'ne bu sezon iyi bir başlangıç yapan Porto, geride kalan 9 haftada namağlup liderliğini sürdürüyor. Porto, ligde oynadığı 9 maçın 8'ini kazanırken topladığı 25 puanla en yakın rakibi Benfica'ya 7 puan fark atarak lider durumda bulunuyor. Porto, Portekiz Süper Ligi'nde geride kalan sezonu ise Benfica ile Braga'nın ardından 3. sırada tamamlamıştı. -KADRO- Başkanlığını Pinto da Costa, teknik direktörlüğünü ise Andre Villas Boas'ın yaptığı Porto takımı, kadrosunda önemli oyuncuları bulunduruyor. Porto takımının kadrosunda yer alan isimler şöyle: Kaleci: Helton, Beto, Tiago Maia. Defans: Maicon, Alvaro Pereira, Fucile, Rolando, Sereno, Sapunaru, Otomendi, Carneiro Orta Saha: Guarin, Belluschi, Joao Moutinho, Cristian Rodriguez, Souza, Fernando, Andre Castro, Ruben Micael, Amorim. Forvet: Falcao, Hulk, Varela, Walter, Ukra. Türkiye ve Portekiz takımları Avrupa kupalarında 20. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke takımları arasında bugüne dek oynanan 19 maçın 6'sını Türk, 9'unu ise Portekiz takımları kazanırken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Türk takımlarının 22 golüne, Portekiz ekipleri 36 golle yanıt verdi. Beşiktaş, Portekiz ekipleriyle daha önce 4 kez karşılaşırken bunların 1'ini kazandı, 3'ünü ise kaybetti. Yarınki rakibi Porto ile 3 maç yapan siyah-beyazlılar, bu 3 karşılaşmayı da yitirdi. -BEŞİKTAŞ PORTO'YA GİTTİ- Beşiktaş, Porto ile yarın yapacağı UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu 4. maçı için Portekiz'e gitti. Siyah-beyazlılar, özel bir uçakla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Porto'ya hareket etti. Beşiktaş, bu akşam Dragao Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümünde basın mensupları görev yapabilecek. Antrenmanın öncesinde ise teknik direktör Bernd Schuster, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Siyah-beyazlılar, 5 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde yine özel bir uçakla İstanbul'a dönecek. -PORTO KAFİLESİ- Beşiktaş, Porto maçı için 19 kişilik futbolcu kafilesi ile Portekiz'e gitti. Sakatlığı geçen Mehmet Aurelio da kadroya dahil edilirken, sakatlıkları bulunan Quaresma, Ferrari, Nobre, Ekrem, Cenk, Rıdvan ile isimleri UEFA'ya bildirilmediği için bu karşılaşmada forma giyemeyecek olan Fink, Yusuf ve Onur kadroya alınmadı. Teknik direktör Bernd Schuster'in belirlediği 19 kişilik kadroda şu oyuncular yer alıyor: Rüştü Reçber, Hakan Arıkan, Erhan Güven, İbrahim Toraman, Ersan Gülüm, Tomas Zapotocny, İbrahim Üzülmez, İsmail Köybaşı, Mehmet Aurelio, Fabian Ernst, Necip Uysal, Roberto Hilbert, Nihat Kahveci, Bobo, Fatih Tekke, Rodrigo Tabata, Guti Hernandez, Filip Holosko ve Umut Kaya. Kafilede kulüp başkanı Yıldırım Demirören, genel sekreter Fahrettin Curoğlu, muhasip üye ve asbaşkan Engin Baltacı, futbol komitesi başkanı ve asbaşkan Serdal Adalı, futbol komitesi üyesi, amatör şubeler, yatırımlar ve derneklerden sorumlu üye Doğan Küçükemre, futbol komitesi üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ile basın danışmanı ve iletişimden sorumlu üye Mehmet Soysal da bulunuyor.