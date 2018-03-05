Kara Kartal, Trabzon'da geleneği sürdürdü; şampiyonluk yarışına 'devam' dedi

Derbide Fenerbahçe'yi deviren Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u da yenerek şampiyonluk yarışını sürdürdü: 2-1. Negredo'nun oyuna girişiyle maçın kaderi değişirken, Kartal'ı uçuran goller Babel'den geldi.

Düşük tempoda geçen ilk devre golsüz eşitlikle sona ererken 2. yarıya Negredo damga vurdu. 58'de Vagner Love'ın yerine oyuna giren İspanyol yıldız, 71'de Babel'e yaptığı asistle maçın kilidini açtı. 78'de bir kez daha sahneye çıkan Negredo Babel'e bir asist daha yaptı ve Kartal, müthiş ikiliyle 3 puana uzandı.

Bu sonuçla 47 puana yükselen Beşiktaş, 24. haftayı Galatasaray ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde 3. sırada kapattı. 36 puanda kalan Trabzonspor ise 7. sırada kaldı.

Burak Yılmaz'ın yerine N'Doye

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor'da, kart cezalısı Burak Yılmaz'ın yokluğunda Dame N'Doye forma giydi.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Burak Yılmaz, Beşiktaş karşısında takımında yer alamadı. Bu futbolcunun yokluğunda Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Hugo Rodallega ile N'Doye arasındaki tercihini Senegalli futbolcudan yana kullandı.

Savunmanın ortasında geçen hafta son anda rahatsızlanarak kadrodan çıkarılan Tomas Hubocan tekrar formasına kavuştu. Uğur Demirok ise yedek kulübesinde yer aldı.

Bordo-mavililer, böylece geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçına göre 2 farklı oyuncuyla Beşiktaş mücadelesine çıktı.

Öte yandan Trabzonsporlu oyunculardan Jose Sosa ve Olcay Şahan, maç öncesi Beşiktaş'ın yedek kulübesine giderek, eski takım arkadaşları ve teknik direktör Şenol Güneş ile hasret giderdi.

Beşiktaş'ta 2 eksik

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Ricardo Quaresma ile sakatlığı bulunan Pepe, Trabzonspor karşısında oynayamadı.

Siyah-beyazlılarda ligde geçen haftaki Fenerbahçe maçına göre Quaresma ve yedek kulübesine çekilen Domagoj Vida'nın yerine Jeremain Lens ile Anderson Talisca, Trabzonspor karşısında forma giydi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, stoperde Gary Medel ve Dusko Tosic'i oynattı.

Güneş, forvette Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında görev verdiği Alvaro Negredo'yu yedek kulübesine çekerken, Vagner Love ilk 11'de sahaya çıktı.

Taraftar ilgisi

Trabzonsporlu taraftarlar, Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünlerin tamamına yakınını dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de stat girişinde takımı meşalelerle karşıladı. Taraftarlar, ısınma sırasında ise futbolcuları tek tek tribüne çağırarak, oyunculara moral verdi.

Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurarak, takımlarını yalnız bırakmadı.