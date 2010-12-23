-KARA KARTAL TATİLDE İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Beşiktaş Futbol Takımı'nda 11 günlük devre arası tatili başladı. Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu 2. hafta maçında dün akşam cezası nedeniyle Antalya'da oynadığı karşılaşmada Konya Torku Şekerspor'u 3-2 yenen siyah-beyazlılar, 3 Ocak'a dek izin yapacak. Beşiktaşlı futbolcular 3 Ocak Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek, ikinci devrenin ilk hazırlık çalışmasını gerçekleştirecek. 4 Ocak Salı günü Antalya'nın Belek ilçesine gidecek Beşiktaş, 11 Ocak'a dek burada kalacak. Beşiktaş, devre arası kampı sırasında 7 Ocak Cuma günü Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Kamp yapılan otelin sahasında saat 18.30'da başlayacak mücadele, taraftara kapalı olacak. 12 Ocak Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu 3. hafta maçında Manisaspor'a konuk olacak siyah-beyazlılar, 11 Ocak Salı günü Antalya'dan Manisa'ya geçecek. -ERNST FARKI- Beşiktaş'ta, Spor Toto Süper Lig'in 2010-2011 sezonunun ilk yarısında en çok forma giyen futbolcular sıralamasında Alman futbolcu Fabian Ernst ilk sırada yer aldı. Geçen sezon da ilk yarı sonunda 1335 dakika ile en istikrarlı futbolcu olan Ernst, bu unvanını 2010-2011 sezonun ilk yarısı sonunda da korudu. Ernst, ligin ilk yarısında sadece sakatlığı nedeniyle son hafta oynanan Gaziantepspor karşılaşmasında forma giyemezken diğer 16 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıktı. 16 maçın 15'inde sahada 90 dakika kalan Ernst, ilk yarıda toplam 1417 dakika forma giydi. Alman futbolcuyu, 15 maçta 90'ar dakika sahada kalan ve 1350 dakika forma giyen İbrahim Toraman izlerken bir diğer Alman futbolcu Roberto Hilbert ise 1072 dakika ile üçüncü sırada yer aldı. -AVRUPA'DA DA ERNST- Fabian Ernst, ligdeki istikrarını Avrupa kupalarında da sürdürdü. Takımının UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 12 karşılaşmada da forma giyen Ernst, bunların 11'inde 90 dakika oynadı ve 1035 dakika sahada kalarak bu alanda takım arkadaşlarına fark attı. Avrupa'da Ernst'in ardından 779 dakika ile vatandaşı Roberto Hilbert gelirken, Hakan Arıkan da 765 dakika takımı için ter döktü. -GUTİ VE QUARESMA- Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Guti Hernandez 17 lig maçının 13'ünde sahada yer aldı. Bu karşılaşmaların 11'inde ilk 11'de sahaya çıkıp 4'ünde de 90 dakika sahada kalan İspanyol futbolcu toplam 932 dakika ile en fazla forma giyen oyuncular içinde 5. oldu. Ricardo Quaresma ise sakatlıklar nedeniyle takımını bazı maçlarda yalnız bırakırken 9 karşılaşmada forma giydi. Portekizli futbolcu, bu maçların 8'inde ilk 11'de oynarken toplam 711 dakika sahada kaldı. -FATİH, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI- Beşiktaş'a sezon başında transfer edilen Fatih Tekke ise ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamadı ve hayal kırıklığı yaşattı. Ligde sadece 2 maçta sonradan oyuna giren Fatih toplam 33 dakika oynayabildi. Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Bernd Schuster ile tartışan Fatih, Alman teknik adam tarafından daha sonraki maçlarda oynatılmadı ve kendisine takım bulması istendi. ''Kara Kartallar''da deneyimli futbolcu Yusuf Şimşek de ilk yarıda 1 maçta sadece 20 dakika forma giyebildi. -28 FUTBOLCU FORMA GİYDİ- Siyah-beyazlı takımda ligin ilk yarısında toplam 28 futbolcu forma giydi. Beşiktaş'ta, ligin ilk yarısında sadece uzun süren bir sakatlık dönemi geçiren Rıdvan Şimşek forma şansı bulamazken 2 karşılaşmada da kadro eksikliği nedeniyle A2 takımından Umut Kaya, Kemal Akbaba ile Furkan Şeker maç kadrosuna dahil edildi. -SCHUSTER'İN 51. YAŞ GÜNÜ- Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster'in 51. yaş günü Antalya'da kutlandı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası'nda ceza nedeniyle Antalya'da oynanan Konya Torku Şekerspor maçı öncesi kamp yaptıkları otelde Schuster'e sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Alman teknik adam, 51. yaşına futbolcuların hazırladığı doğum günü pastasını keserek girdi.