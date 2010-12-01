-KARA KARTAL SOFYA'DA TUR PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu 5. maçında Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımıyla yarın akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bulgaristan'ın Sofya şehrindeki Vasil Levski Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Tom Harald Hagen yönetecek. Hagen'in yardımcılıklarını Frank Andas ve Svein Inge Wiken yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Svein-Erik Edvartsen ve Dag Vidar Hafsas'ın yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Kristoffer Helgerud. (L) Grubu'nun diğer maçında ise Avusturya'nın Rapid Wien takımı, yarın akşam grup lideri Porto'yu Viyana'da ağırlayacak. -GALİBİYET TURU GETİRİYOR- Beşiktaş, Sofya'da galip gelmesi durumunda (L) Grubu'nda bitime 1 maç kala 2. tura çıkmayı garantileyecek. Grubun diğer maçında Rapid Wien'in, Porto karşısında berabere kalması veya yenilmesi durumunda Beşiktaş'a turu geçmek için beraberlik de yetecek. Aksi sonuçlarda ise turu geçen taraf son hafta maçlarıyla belirlenecek. Grubun son haftasında Beşiktaş-Rapid Wien, Porto-CSKA Sofya maçları oynanacak.