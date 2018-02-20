T24 LogoT24 Logo
Spor

Kara Kartal, ilk yarı ümit verdiği maçın ikinci yarısında yıkıldı!

Almanlar, ikinci yarıda maçı kopardı

20 Şubat 2018 16:50

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş deplasmanda Bayern Münih'e 5-0 yenildi.

Devler Ligi'nde Porto, Monaco, Leipzig'in bulunduğu grubu namağlup lider bitirerek tarihi bir başarıya imza atan siyah beyazlılar Alman temsilciisne karşı sahaya Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Love 11'i ile çıktı.

Siyah beyalılarda Domagoj Vida 16. dakikada ceza sahası ön tarafında Robert Lewandowski'ye yaptığı müdahale sonrasında maçın hakemi Ovidiu Hategan tarafından kırmızı kartla cezalandırldı ve oyun dışında kaldı. 19. dakikada Vagner Love gole çok yaklaştı ancak Brezilyalı yıldızın şutu üstten auta çıktı. 29. dakikada Bayern Münih atağında Mats Hummels'in kafa vuruşunda Fabri kalesinde adeta devleşti ve gole izin vermedi.

İlk yarının 38. dakikasında siyah beyazlılar Quaresma ile Bayern kalesinde etkili olurken Mats Hummels'ten sıyrılan Quaresma'nın şutunda Ulreich topu kornere çeldi.

Bayern Münih 43. dakikada Thomas Müller'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İlk yarıda ayrıca Bayern Münih'te James Rodriguez sakatlandı ve yerini Arjen Robben'e bıraktı.
İkinci yarıda Bavyera ekibinin gollerini 52. dakikada Kingsley Coman, 66. dakikada Thomas Müller ve 79. ve 88. dakikalarda da Robert Lewandowski kaydetti.

Münih'teki Allianz Arena'da yapılan maçta tribünlerde 70 bin taraftar yer alırken, bunun yaklaşık 5 binini Türk seyirciler oluşturdu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. 
Rövanş karşılaşması 14 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

ETİKETLER

Bayern MünihBeşiktaşŞampiyonlar Ligison 16deplasmanAlmanyaMünih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24