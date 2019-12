-KARA KARTAL İLE TRABZONSPOR 107. KEZ RAKİP İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla birlikte, tarihte 107. kez birbirlerine rakip olacaklar. 11 Ekim 1973 tarihinde Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle başlayan 37 yıllık rekabette, bugüne dek yapılan 106 karşılaşmanın 44'ünü Beşiktaş, 38'sini Trabzonspor kazanırken, 24 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların toplam 144 golüne, bordo-mavililer 116 golle karşılık verdi. -LİGDE TEK FARKLA BEŞİKTAŞ ÖNDE- Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda ise Beşiktaş'ın galibiyet sayısında tek farkla üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında yapılan 72 lig maçından 28'ini Beşiktaş, 27'sini Trabzonspor kazanırken, 17 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 102 gole, Trabzonspor 79 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligde geçen sezon yapılan maçlarda Trabzon'da 2-0 Beşiktaş galip geldi, İstanbul'daki karşılaşma 0-0 sonuçlandı. -TRABZONSPOR LİGDE 3 SEZONDUR GALİBİYET ALAMIYOR- Trabzonspor, Beşiktaş ile ligde yaptığı son 3 sezondaki 6 maçta da galip gelemedi. Bordo-mavili takım, 2006-2007 sezonunda her iki maçta da 3-2 yendiği siyah-beyazlı rakibi ile daha sonraki 3 sezonda ligde yaptığı 6 karşılaşmadan 3'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı ve galibiyet alamadı. -TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN- Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında büyük üstünlük kurdu. İki takım şimdiye dek lig maçlarında Trabzon'da 35 kez karşı karşıya gelirken, Trabzonspor 19, Beşiktaş ise 9 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 7 maçta ise eşitliği bozamadı. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 54, Beşiktaş ise 43 gol attı. Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve ve Beşiktaş 2-1 galip geldi. -FARKLI SKORLAR- Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. ''Kara Kartallar'' ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995 sezonundaki lig maçında da rakibini 4-0 yenerek, sahadan farklı skorlu galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 7 Ağustos 1988'de Serdar Bali'nin jübile maçında 4-1 ve 2003-2004 sezonunda Trabzon'daki lig maçında 3-0'lık sonuçlarla aldı. -BOBO'NUN TRABZONSPOR'A BOŞU YOK- Trabzon deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, gol yollarında formda ismi Bobo'ya güveniyor. Beşiktaş'a 2005-2006 sezonunun devre arasında gelen ve Türkiye'de 6. sezonunu geçiren ''Bobo'' lakaplı Deivson Rogerio da Silva, yarınki rakipleri Trabzonspor'a daha önce 7 gol atma başarısını gösterdi. Türkiye kariyerinde her sezon Trabzonspor'a en az 1 gol atan 25 yaşındaki Bobo, bordo-mavili takımın filelerini 6'sı Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 7 kez havalandırdı. -HÜSEYİN AVNİ AKER STADI'NDA 4 GOL- Bobo, yarınki maçın oynanacağı Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda daha önce 4 kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı futbolcu, 3'ü Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası'nda olmak üzere deplasmanda Trabzonspor'a 4 gol attı. -SEZONA FORMDA BAŞLADI- Spor Toto Süper Lig'deki son Medical Park Antalyaspor maçında 2 gol, hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e deplasmanda 1 gol atarak takımını her iki maçta da 2-1'lik galibiyete taşıyan Bobo, bu sezon geride kalan resmi maçlarda takımının en golcü futbolcusu olarak dikkati çekiyor. Brezilyalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 olmak üzere toplam 8 gole ulaştı.