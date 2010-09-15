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KARA KARTAL GALİBİYET İSTİYOR İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2010 14:47

-KARA KARTAL GALİBİYET İSTİYOR İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Beşiktaş, Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarına galibiyetle başlamak istiyor. Siyah-beyazlılar, (L) Grubu ilk maçında yarın CSKA Sofya takımını İstanbul'da konuk edecek. Fransız hakem Laurent Duhamel'in yöneteceği karşılaşma saat 22.05'te başlayacak. Karşılaşmada Duhamel'in yardımcılıklarını Stephane Duhamel ve Christophe Capelli yapacak. Maçın ilave yardımcı hakemliklerini Olivier Thual ve Clement Turpin yaparken, dördüncü hakem olarak da Wilfried Bien görev alacak. Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Ricardo Quaresma, teknik direktör Bernd Schuster'in görev vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek. Grubun diğer maçında ise Portekiz'in Porto takımıyla Avusturya'nın Rapid Wien ekibi, Porto'daki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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