Kara Kartal EuroChallenge'da finale uçtu

Beşiktaş, FIBA EuroChallenge Final Four organizasyonuna galibiyetle başladı. Siyah-beyazlı ekip, Szolnoki Olaj'ı 64-60 yenerek finale kaldı. Zoran Erceg 17 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu.



FIBA EuroChallenge Final Four organizasyonunda mücadele eden Beşiktaş Milangaz, ilk maçında ev sahibi Szolnoki Olaj ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Milangaz'da Zoran Erceg 17 sayıyla sahanın en skorer ismi olmayı başardı. 17 sayısının yanı sıra 9 da ribaund alan Erceg başarılı bir performans ortaya koyarken, David Hawkins 13 sayı, erken faul problemine girmesine rağmen Mensah-Bonsu da 13 sayı - 13 ribaundla oynadı.

Ev sahibi takımda ise Marton Bader 11 sayı - 14 ribaundla mücadele ederken, Hristo Nikolov da 13 sayıyla mücadele etti.

Beşiktaş Milangaz finalde Elan Chalon ile Triumph Lyubertsy karşılaşmasının galibiyle oynayacak. Final karşılaşması Pazar akşamı 21:30'da başlayacak ve NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.