Kara Kartal doğum gününde çeyrek finale kanatlanmak için Brugge karşısında

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde çeyrek final kapısında. Liverpool'u eleyerek tarih yazan Kara Kartallar, Olimpiyat'ta bu kez Belçika temsilcisi Club Brugge'ü ağırlayacak. Bu dev mücadele 22.05'ten itibaren STAR'dan canlı olarak yayınlanacak.

19 Mart'a, yani Beşiktaş'ın doğum gününü temsil eden 19.03'e denk gelen maçta Kara Kartallar, Olimpiyat'taki 70 bine yakın taraftarının desteğiyle Liverpool'un ardından Brugge'ü de elemenin eşiğinde.

Rakibine deplasmandaki karşılaşmada 2-1 mağlup olan Beşiktaş, turu getirecek skoru bularak tarihinde üçüncü kez çeyrek finale çıkmayı hedefliyor. Beşiktaş, ilk maçta Gökhan Töre'nin 46. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen 62. dakikada Tom De Sutter ve 79. dakikada Rafaelov'un penaltıdan attığı gollere engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Rus hakem

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergey Karasev yönetecek. Anton Averyanov ile Tikhon Kalugin'in yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi Nikolai Golubev, ilave yardımcı hakemleri ise Sergey Lapochkin ve Sergey Ivanov olacak.

Beşiktaş nasıl tur atlar?

Kara Kartal, 1-0 veya gol yemesi halinde 2 farklı galibiyetler aldığı takdirde adını bir kez daha çeyrek finale yazdırabilecek. Beşiktaş, olası beraberlik, yenilgi veya 2-1 dışındaki tek gollü galibiyetlerde ise Avrupa'ya veda edecek. 2-1'de ise maç uzatmalara ya da penaltılara gidecek.

Sosa zor, Atiba-Serdar muhtemel

Siyah beyazlılarda tedavisi tamamlanan Jose Sosa takımla çalışmalara başlasa da Arjantinli'nin maç kadrosunda yer alması zor. Tedavileri tamamlanan diğer oyunculardan Atiba Hutchinson ve Serdar Kurtuluş'un kadroda yer alması bekleniyor. Son antrenmana sakatlıkları süren İsmail Köybaşı ve Alexander Milosevic ile kalçasında ağrı olan Cenk Gönen katılmadı.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Tolga - Opare (Serdar), Franco, Necip, Motta - Gökhan, Veli, Tolgay, Olcay - Mustafa Pektemek ve Demba Ba

Brugge: Ryan - Meunier, Mechele, Duarte, De Bock - Simons, Vormer, De Fauw - Rafaelov, De Sutter, Izquierdo

Veli Kavlak ceza sınırında

Bu arada Beşiktaş'ta Brugge karşılaşması öncesi Veli Kavlak ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, bu maçta sarı kart görmesi ve takımının tur atlaması halinde çeyrek finalin ilk maçında cezalı duruma düşecek.

Club Brugge'da ise Thomas Meunier, Francisco Silva ile Tom De Sutter sarı kart sınırında yer alıyor.

Seyirci rekoru kırılması bekleniyor

Siyah beyazlı ekibin Belçika temsilcisi ile yapacağı karşılaşmada seyirci rekoru kırılması bekleniyor.

Beşiktaş, biletlerin tükendiğini açıklarken, Passolig ise Beşiktaş-Brugge müsabakasını, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 67 bini aşkın izleyicinin seyretmesinin beklendiğini aktardı.

Avrupa Ligi'ndeki seyirci rekoru, 2012'de 67.328 kişinin izlediği Manchester United-Ajax maçında kırıldı.