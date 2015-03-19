T24 LogoT24 Logo
Spor

Kara Kartal doğum gününde çeyrek finale kanatlanmak için Brugge karşısında

Siyah beyazlı ekibin Belçika temsilcisi ile yapacağı karşılaşmada seyirci rekoru kırılması bekleniyor

19 Mart 2015 17:30

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde çeyrek final kapısında. Liverpool'u eleyerek tarih yazan Kara Kartallar, Olimpiyat'ta bu kez Belçika temsilcisi Club Brugge'ü ağırlayacak. Bu dev mücadele 22.05'ten itibaren STAR'dan canlı olarak yayınlanacak.

19 Mart'a, yani Beşiktaş'ın doğum gününü temsil eden 19.03'e denk gelen maçta Kara Kartallar, Olimpiyat'taki 70 bine yakın taraftarının desteğiyle Liverpool'un ardından Brugge'ü de elemenin eşiğinde.

Rakibine deplasmandaki karşılaşmada 2-1 mağlup olan Beşiktaş, turu getirecek skoru bularak tarihinde üçüncü kez çeyrek finale çıkmayı hedefliyor. Beşiktaş, ilk maçta Gökhan Töre'nin 46. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen 62. dakikada Tom De Sutter ve 79. dakikada Rafaelov'un penaltıdan attığı gollere engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

 

Rus hakem

 

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergey Karasev yönetecek. Anton Averyanov ile Tikhon Kalugin'in yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi Nikolai Golubev, ilave yardımcı hakemleri ise Sergey Lapochkin ve Sergey Ivanov olacak.

 

Beşiktaş nasıl tur atlar?

 

Kara Kartal, 1-0 veya gol yemesi halinde 2 farklı galibiyetler aldığı takdirde adını bir kez daha çeyrek finale yazdırabilecek. Beşiktaş, olası beraberlik, yenilgi veya 2-1 dışındaki tek gollü galibiyetlerde ise Avrupa'ya veda edecek. 2-1'de ise maç uzatmalara ya da penaltılara gidecek.

 

Sosa zor, Atiba-Serdar muhtemel

 

Siyah beyazlılarda tedavisi tamamlanan Jose Sosa takımla çalışmalara başlasa da Arjantinli'nin maç kadrosunda yer alması zor. Tedavileri tamamlanan diğer oyunculardan Atiba Hutchinson ve Serdar Kurtuluş'un kadroda yer alması bekleniyor. Son antrenmana  sakatlıkları süren İsmail Köybaşı ve Alexander Milosevic ile kalçasında ağrı olan Cenk Gönen katılmadı.

 

Muhtemel 11'ler

 

Beşiktaş: Tolga - Opare (Serdar), Franco, Necip, Motta - Gökhan, Veli, Tolgay, Olcay - Mustafa Pektemek ve Demba Ba

Brugge: Ryan - Meunier, Mechele, Duarte, De Bock - Simons, Vormer, De Fauw - Rafaelov, De Sutter, Izquierdo

 

Veli Kavlak ceza sınırında

 

Bu arada Beşiktaş'ta Brugge karşılaşması öncesi Veli Kavlak ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, bu maçta sarı kart görmesi ve takımının tur atlaması halinde çeyrek finalin ilk maçında cezalı duruma düşecek.

Club Brugge'da ise Thomas Meunier, Francisco Silva ile Tom De Sutter sarı kart sınırında yer alıyor.

 

Seyirci rekoru kırılması bekleniyor

 

Siyah beyazlı ekibin Belçika temsilcisi ile yapacağı karşılaşmada seyirci rekoru kırılması bekleniyor.

Beşiktaş, biletlerin tükendiğini açıklarken, Passolig ise Beşiktaş-Brugge müsabakasını, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 67 bini aşkın izleyicinin seyretmesinin beklendiğini aktardı.

Avrupa Ligi'ndeki seyirci rekoru, 2012'de 67.328 kişinin izlediği Manchester United-Ajax maçında kırıldı.

 

ETİKETLER

beşiktaşclub bruggebelçikatürkiyeavrupaçeyrek finalstarolimpiyatseyirci rekorudoğum günü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24