-KARA KARTAL ''DENEYİMLİ KADROSUYLA'' UÇACAK İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - Guti, Quaresma ve Fatih Tekke gibi yıldız transferleriyle bu sezon Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarıyı hedefleyen Beşiktaş, tecrübeli kadrosuna güveniyor. Geçen sezon Rüştü Reçber, İbrahim Üzülmez, Yusuf Şimşek ve İbrahim Toraman gibi tecrübeli oyuncularını kadrosunda tutan siyah-beyazlı takım, mevcut kadrosuna yeni deneyimli oyuncular katarak başarıyı hedefliyor. Beşiktaş'ın bu sezonki yaş ortalaması 27,8 olurken, kadrosunda 30 yaş ve üstünde 13 futbolcu bulunuyor. Siyah-beyazlı kulüp, Rüştü, İbrahim Üzülmez, İbrahim Toraman ve Yusuf gibi tecrübeli isimlerin yanına Guti, Fatih Tekke ve Quaresma gibi uluslararası deneyime sahip başka tecrübeli oyuncuları kattı. -30 YAŞ VE ÜSTÜNDE 13 FUTBOLCU- Beşiktaş Futbol Takımı'nın bu sezonki 29 kişilik kadrosunda 30 yaş ve üstünde 13 oyuncu bulunuyor. Siyah-beyazlı takımın 37 yaşındaki kalecisi Rüştü Reçber, takımın en yaşlı oyuncusu olurken, İbrahim Üzülmez 36, Yusuf Şimşek 35, Guti 34, Fatih Tekke ve Mehmet Auerilo 33'er, Ferrari, Ernst ve Nihat Kahveci 31'er, Zapotocny, Tabata, Ekrem Dağ ve Nobre 30'ar yaşlarıyla takımın diğer tecrübeli oyuncuları olarak ön plana çıktı. -TRANSFERLER TECRÜBELİ İSİMLERDEN SEÇİLDİ- Siyah-beyazlı kulüp, bu sezon transfer stratejisini yıldız oyuncular üzerine kurarken, bu oyuncuların tecrübeli olması da dikkati çekti. Quaresma ile ilk yıldız transfer bombasını patlatan ve Guti ile devam eden Beşiktaş, son olarak Mehmet Auerilo ve Fatih Tekke gibi tecrübeli oyuncuları aldı. Bu oyuncuların yanında Hilbert'i kadrosuna katan kulüp, savunmaya ise Ersan ile kaleci Cenk'i alarak genç takviyesinde bulundu. -7 GENÇ OYUNCU VAR- Tecrübeli oyuncuların yanı sıra siyah-beyazlı takımın bu sezonki kadrosunda 7 genç oyuncu da kendilerine yer bulabildi. Rüştü ve Hakan Arıkan'ın yokluğunda kalede görev yapan 22 yaşındaki Cenk Gönen, takımının kaledeki geleceği olarak görülürken, Ersan, Rıdvan, İsmail, Onur, Necip ve Ali Kuçik de Beşiktaş'ın gelecek vadeden futbolcuları olarak öne çıkıyor. -EN GENÇLERİ NECİP UYSAL VE RIDVAN ŞİMŞEK- Beşiktaş'ta kadrodaki en genç futbolcular ise bu sezon oynadığı maçlarda başarılı bir görüntü çizen Necip Uysal ve sakatlığı nedeniyle henüz takıma giremeyen Rıdvan Şimşek oldu. 24 Ocak 1991 tarihinde doğan ve henüz 19 yaşında olan Necip, geçen sezon yavaş yavaş ısındığı siyah-beyazlı formayı bu sezon daha çok giyinmeye başladı. Teknik direktör Bernd Schuster'in zaman zaman sahaya sürdüğü genç oyuncu, başarılı futboluyla şimdiden camianın gözbebeği olarak dikkati çekiyor. Necip ile aynı yaşta olan Beşiktaş'ın bir diğer genç oyuncusu Rıdvan ise geçen sezon geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle bu sezon henüz forma şansı bulamadı. Bu arada, altyapıdan gelen Ali Kuçik henüz kadroya giremese de gelecek için kendini hazır tutan bir diğer genç oyuncu oldu.