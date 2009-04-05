Kara Kartal değil, Kara Şimşek

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Ve maç başladı...

Yusuf vurdu kaleci Kittlendi!..



Beşiktaş fırtınası dinmek bilmedi



Kartal gol gol gol...

Bugün gazeteye gelirken radyoda denk geldi, Natalie Fontana, "Stand Up" adlı parçasında Knigth Rider'ın müziğine yer vermiş... Şöyle bir iç çektim...Knight Rider'ı severek izleyenlerden miydiniz?Doğrusu benim kaçırmadığım ender dizilerden bir tanesiydi...Özellikle müziğine ayrıca bir ilgi duyar, Kitt'i rüyalarımda görür, Micheal'ı fena kıskanırdım...Yani o dönemde bizim vay be dediğimiz şey...Kitt buraya gel... Kitt şuraya git...Ama sonra gördük ki, meraklıları arabanın kendi kendisine yetebilmesiyle değil, modifikasyonuyla ilgileniyormuş...girişmlerine tanık olduk bu topraklarda...aralarında dolaşmaya kadar gitti mesele...sözü açtık gelelim...Beşiktaş'ın zirve yarışında yalnız kalma, şampiyonluk yolculuğunda, zirvenin en tepesinde olma hayali 26. haftaydı...En azından biz böyle olduğunu düşünmüştük... 16. haftada Galatasaray'a 4-2 yenildiikleri maçın ardından Mustafa Denizlidemişti...Geldi 26. hafta, rakip Kaysersipor ama liderlik hesabı bu maçın sonucu 26-0 da bitse tutmayacaktılider girecekler...Neyse biz bu 26. haftada görüşürüz geyiğiyle çok fazla uğraşmayalım, işin modifikasyonuyla ilgilendiğimizi varsayalım, belkiilgileniyordur!Bunu da maç sonunda göreceğimizin ipucunu şimdiden verelim...Rakip Kayserispor, mekan İnönü...Artık maçın havasına yeniden yaşama zamanı,İşte maç öncesi notlarımız,Beşiktaş, Süper Ligde Kayserispor ile oynadığı...Kayserispor bu sezon ligdetakımdıKayserispor ayrıca bu sezon ligdemaç tamamlayan takımdı2009 yılında BeşiktaşKayserisporlu Eren Güngör ve Souleymanou Hamidou, bu sezon Süper Lig'de takımının oynadığı tüm maçlarda 90 dakika görev aldı.Beşiktaş Süper Lig’inhiçbirini yenemedi.Maç düşündüğümden çok daha tempolu başladı diyebilirim...Özellikle Kayserispor'un '' takımı sıfatıyla İnönü'ye gelmesi,Beşiktaş'ın kazanma alışkanlığı devam ettirme gayretinde olacağını bilmemiz, kontrollü bir başlangıcı gerektiriyordu...Ama Tolunay Kafkas 'bir stratejiyle başladı...bir takım havasındaydılar, maçı klişe tabiriylehale getirmek için kora kor mücadeleye girdiler...Ve şunu rahatlıkla yazabilirim,Beşiktaş'ta İ. Toraman ve S. Özkan sarı kart görerek cezalı duruma düşmüşlerdi bile...Bu dakikaya kadar iki takım da mutlaka olmasa birer pozisyon buldular ve bunlardan ilkinde Bobo, diğerinde Eren skoru yapamayan isimlerdi...Ama büyük takım, büyük oyuncular...İşte öyle zamanda ortaya çıkıyorlar ki, karşı koyamıyorsunuz, cezayı hemen kesiyorlar...Tribünler kara kara düşündüğü, bu maç nasıl bitecek dediği dakikada takımını öne geçiren plase vuruşu yaptı, Suleymano adeta: 1-0Kayserispor şimdi dahaBu oldukça tempolu başlayan maçı daha da izlenesi hale getirecekti kuşkusuz, yazana da izleyene de, oynayana da, oynayamayana da iştah geldi, şimdi gollerin gelme zamanıydı...Ali Turan ikinci sarı karttan oyundan atılıncageçmişti... Takımı 1-0 geride ve 10 kişiydi...Kafkas'ın ilk hamlesi Fenerbahçe'ye attığı gollerin ardından yaptığı şovla adıçıkan Aghahowa'yı oyundan alıp Durmuş'u sahaya sürmek oldu...Belli ki farkın açılmasından çekinmişti genç teknik adam...Ama ben kırmızı karttan sonra gelişen atakları yazmaya başladığımda çok da başarılı bir hamle olmadığı bunun sanıyorum daha iyi anlaşılacaktır:32'deserbest vuruş kullandı,topu uzaklaştırdı.34'teama savunma topu uzaklaştırdı.37'detop üstten auta çıktı.39'daçok sert vurdu ama top yandan auta çıktı.40'taönüne kadar geldi, şutunu vurdu ama top yandan auta çıktı.arapas attı, Bobo topla buluştu, şutunu vurdu ama kaleci Souleymanou son anda topu çıkardı.Kayserisporluların imdadına hakem Tolga Özkalfa yetişti ve ilk yarının son düdğünü çaldı...İkinci yarı ilk yarının son 15 dakikası gibi başladı.. Kayserispor'un oyunu soğutma çabasına siyah beyazlılar engel oldu ve peşi sıra pozisyon üretmeye devam ettiler...48'de. Ernst sol kanattan arka direğe ortaladı, Bobo bomboş pozisyonda kafayı vurdu ama top üstten auta çıktı.51'desol kanattan ceza sahasına ortaladı52'desağ kanattan ceza sahasına ortaladı54'teceza sahası dışına pasını verdi, Serdar Özkan gelişine çok sert vurdu60'dasağ kanattan ceza sahasına ortaladı bütün bu ortalar kalecide kaldı ama siyah beyazlılar sağlı-sollu ortaları rakibin direncini bir hayli kırmayı başardı...Maçın 80. dakikasına geldiğimizdeşu ana kadar maçın yıldızı olduğunu,saç baş yoldurduğunu, Kayserisporlu futbolcuların kazanma ümitlerinin azaldığını,... Mustafa Denizli Bob'nun yerine Tello'yu bu dakişkada oyuna aldı bunu da belirtmek isterim yeri gelmişken...Geriye kalan 10 dakikalık dilimde ise daha çok maçın başında n itibare olduğu gibi pozisyona giren ve bunları değerlendiremeyen ev sahibi Beşiktaş'tı... Ve hakemin son düdüğüne kadar bu senaryo devam etti... Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 52'ye yükseltirken, Kayserispor 37 puanda kaldı.Maçın sonunda gördük ki, Mustafa Denizli'nin birhayali varmış ve bu hayali transferi tartışma yaratan...BJK İnönüTolga Özkalfa, Baki Tuncay Akkın, Volkan NarinçRüştü, Ekrem, İbrahim Toraman, Sivok, İbrahim Üzülmez, Serdar Özkan, Cisse, Ernst, Yusuf, Nobre, BoboSouleymanou, Ali Turan, Eren, Aydın, Bilal Aziz, Aghahowa (Dk. 37 Durmuş), Saidou, Abdullah, Mehmet Topuz, Cangele, TurgayDk. 27 Yusuf (Beşiktaş)Dk. 32 Ali Turan (Kayserispor)Dk. 3 İbrahim Toraman, Dk. 15 Serdar Özkan (Beşiktaş)