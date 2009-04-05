Kara Kartal değil, Kara Şimşek

Turkcell Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk etti. Beşiktaş, Yusuf Şimşek'in yıldızlaştığı ve bir gol attığı maçta rakibini 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı...
Bugün gazeteye gelirken radyoda denk geldi, Natalie Fontana, "Stand Up" adlı parçasında Knigth Rider'ın müziğine yer vermiş... Şöyle bir iç çektim... Hey gidi günler...
Knight Rider'ı severek izleyenlerden miydiniz?
Doğrusu benim kaçırmadığım ender dizilerden bir tanesiydi...
Özellikle müziğine ayrıca bir ilgi duyar, Kitt'i rüyalarımda görür, Micheal'ı fena kıskanırdım... Kitt'in en büyük özelliği neydi sorusuyla başlayalım asıl derdimize...
Yani o dönemde bizim vay be dediğimiz şey... Arabanın sürücüsü olmadan gidebilmesiydi..
Kitt buraya gel... Kitt şuraya git...
Ama sonra gördük ki, meraklıları arabanın kendi kendisine yetebilmesiyle değil, modifikasyonuyla ilgileniyormuş... Serçe'yi, Doğan'ı Kitt yapma
girişmlerine tanık olduk bu topraklarda... Cıstak cıstak müziklerle sokak
aralarında dolaşmaya kadar gitti mesele... Kara Şimşek'ten
sözü açtık gelelim Kara Kartal'a
...
Beşiktaş'ın zirve yarışında yalnız kalma, şampiyonluk yolculuğunda kendi kendine gidebilme
, zirvenin en tepesinde olma hayali 26. haftaydı...
En azından biz böyle olduğunu düşünmüştük... 16. haftada Galatasaray'a 4-2 yenildiikleri maçın ardından Mustafa Denizli 26. haftada görüşürüz
demişti...
Geldi 26. hafta, rakip Kaysersipor ama liderlik hesabı bu maçın sonucu 26-0 da bitse tutmayacaktı çünkü Sivasspor puan kaybetmedi ve 27. haftaya
lider girecekler...
Neyse biz bu 26. haftada görüşürüz geyiğiyle çok fazla uğraşmayalım, işin modifikasyonuyla ilgilendiğimizi varsayalım, belki Mustafa Denizli olayın başka bir boyutuyla
ilgileniyordur!
Bunu da maç sonunda göreceğimizin ipucunu şimdiden verelim...İlgili haberler
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Rakip Kayserispor, mekan İnönü...
Artık maçın havasına yeniden yaşama zamanı,
İşte maç öncesi notlarımız, haydi Kitt notlarımızı getir:
Beşiktaş, Süper Ligde Kayserispor ile oynadığı son 4 maçta gol atamamıştı
...
Kayserispor bu sezon ligde en çok berabere kalan
takımdı
Kayserispor ayrıca bu sezon ligde en çok gol yemeden
maç tamamlayan takımdı
2009 yılında Beşiktaş oynadığı hiçbir resmi maçta yenilmedi...
Kayserisporlu Eren Güngör ve Souleymanou Hamidou, bu sezon Süper Lig'de takımının oynadığı tüm maçlarda 90 dakika görev aldı.
Beşiktaş Süper Lig’in ilk 7 sırasında yer alan takımlardan
hiçbirini yenemedi. Ve maç başladı...
Maç düşündüğümden çok daha tempolu başladı diyebilirim...
Özellikle Kayserispor'un 'beraberlik
' takımı sıfatıyla İnönü'ye gelmesi,
Beşiktaş'ın kazanma alışkanlığı devam ettirme gayretinde olacağını bilmemiz, kontrollü bir başlangıcı gerektiriyordu...
Ama Tolunay Kafkas 'ezberi bozacak'
bir stratejiyle başladı... Kazanmak isteyen
bir takım havasındaydılar, maçı klişe tabiriyle çirkinleştirmek değil, keyifle izlenecek
hale getirmek için kora kor mücadeleye girdiler...
Ve şunu rahatlıkla yazabilirim, ilk 20 dakikada daha etkiliydiler
,
Beşiktaş'ta İ. Toraman ve S. Özkan sarı kart görerek cezalı duruma düşmüşlerdi bile...
Bu dakikaya kadar iki takım da mutlaka olmasa birer pozisyon buldular ve bunlardan ilkinde Bobo, diğerinde Eren skoru yapamayan isimlerdi...Yusuf vurdu kaleci Kittlendi!..
Ama büyük takım, büyük oyuncular...
İşte öyle zamanda ortaya çıkıyorlar ki, karşı koyamıyorsunuz, cezayı hemen kesiyorlar... Yusuf Şimşek 27'de sahne aldı Beşiktaş'ta...
Tribünler kara kara düşündüğü, bu maç nasıl bitecek dediği dakikada takımını öne geçiren plase vuruşu yaptı, Suleymano adeta KİTTlendi
: 1-0
Kayserispor şimdi daha fazla hücumu düşünecekti...
Bu oldukça tempolu başlayan maçı daha da izlenesi hale getirecekti kuşkusuz, yazana da izleyene de, oynayana da, oynayamayana da iştah geldi, şimdi gollerin gelme zamanıydı... 32'de Kayserispor 10 kişi kaldı...
Ali Turan ikinci sarı karttan oyundan atılınca bu kez KİTTlenme sırası Tolunay Kafkas'a
geçmişti... Takımı 1-0 geride ve 10 kişiydi...
Kafkas'ın ilk hamlesi Fenerbahçe'ye attığı gollerin ardından yaptığı şovla adı taklacıya
çıkan Aghahowa'yı oyundan alıp Durmuş'u sahaya sürmek oldu...
Belli ki farkın açılmasından çekinmişti genç teknik adam...Beşiktaş fırtınası dinmek bilmedi
Ama ben kırmızı karttan sonra gelişen atakları yazmaya başladığımda çok da başarılı bir hamle olmadığı bunun sanıyorum daha iyi anlaşılacaktır:
32'de Sivok orta alandan
serbest vuruş kullandı, kaleci Souleymanou kafayla
topu uzaklaştırdı.
34'te Ekrem ortasını yaptı
ama savunma topu uzaklaştırdı.
37'de Nobre vurdu ama
top üstten auta çıktı.
39'da Ernst ceza sahası dışından
çok sert vurdu ama top yandan auta çıktı.
40'ta Ernst topla beraber ceza sahası
önüne kadar geldi, şutunu vurdu ama top yandan auta çıktı. 41'deYusuf ceza sahası içine
arapas attı, Bobo topla buluştu, şutunu vurdu ama kaleci Souleymanou son anda topu çıkardı.
Kayserisporluların imdadına hakem Tolga Özkalfa yetişti ve ilk yarının son düdğünü çaldı...Kartal gol gol gol...
İkinci yarı ilk yarının son 15 dakikası gibi başladı.. Kayserispor'un oyunu soğutma çabasına siyah beyazlılar engel oldu ve peşi sıra pozisyon üretmeye devam ettiler...
48'de Beşiktaş 2. gole çok yaklaştı
. Ernst sol kanattan arka direğe ortaladı, Bobo bomboş pozisyonda kafayı vurdu ama top üstten auta çıktı.
51'de İbrahim Üzülmez
sol kanattan ceza sahasına ortaladı
52'de Ekrem
sağ kanattan ceza sahasına ortaladı
54'te Yusuf
ceza sahası dışına pasını verdi, Serdar Özkan gelişine çok sert vurdu
60'da Ekrem
sağ kanattan ceza sahasına ortaladı bütün bu ortalar kalecide kaldı ama siyah beyazlılar sağlı-sollu ortaları rakibin direncini bir hayli kırmayı başardı...
Maçın 80. dakikasına geldiğimizde Yusuf Şimşek'in attığı gol ve verdiği paslarla, yaptığı çalımlarla
şu ana kadar maçın yıldızı olduğunu, Bobo'nun kaçırdıklarıyla
saç baş yoldurduğunu, Kayserisporlu futbolcuların kazanma ümitlerinin azaldığını, taraftarların muhteşem olduğunu eklemek isterim
... Mustafa Denizli Bob'nun yerine Tello'yu bu dakişkada oyuna aldı bunu da belirtmek isterim yeri gelmişken...
Geriye kalan 10 dakikalık dilimde ise daha çok maçın başında n itibare olduğu gibi pozisyona giren ve bunları değerlendiremeyen ev sahibi Beşiktaş'tı... Ve hakemin son düdüğüne kadar bu senaryo devam etti... Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 52'ye yükseltirken, Kayserispor 37 puanda kaldı.Maç sonu notu:
Maçın sonunda gördük ki, Mustafa Denizli'nin bir Kara Şimşek
hayali varmış ve bu hayali transferi tartışma yaratan Yusuf Şimşek'miş
...BEŞİKTAŞ: 1 - KAYSERİSPOR: 0
Stat:
BJK İnönü Hakemler:
Tolga Özkalfa, Baki Tuncay Akkın, Volkan Narinç Beşiktaş:
Rüştü, Ekrem, İbrahim Toraman, Sivok, İbrahim Üzülmez, Serdar Özkan, Cisse, Ernst, Yusuf, Nobre, Bobo Kayserispor:
Souleymanou, Ali Turan, Eren, Aydın, Bilal Aziz, Aghahowa (Dk. 37 Durmuş), Saidou, Abdullah, Mehmet Topuz, Cangele, Turgay Gol:
Dk. 27 Yusuf (Beşiktaş) Kırmızı Kart:
Dk. 32 Ali Turan (Kayserispor) Sarı Kartlar:
Dk. 3 İbrahim Toraman, Dk. 15 Serdar Özkan (Beşiktaş)