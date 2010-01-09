Kara Kartal aşkı mezarda da bitmedi

T24 - "Pazara kadar değil mezara kadar" sloganını bir adım daha öteye taşıdı... Mezarda bile takımı Beşiktaş'a olan aşkı dinmedi... "Beşiktaşlı Deli Dündar" diye tanınan Dündar Kanadlı'nın mezarı görenlere "Böyle olur fanatik taraftarın mezarı" dedirtiyor...





"Ölümle yaşamı ayıran çizgi, Siyahla Beyazı ayıramaz ki" kabristanında böyle yazıyor. Mezar taşındaysa Kara Kartal var. "Beşiktaşlı Deli Dündar" olarak bilinen Dündar Kanadlı'nın Pendik'teki sıradışı mezarını görenler, 'Bu ne büyük bir aşk' demekten kendilerini alamıyorlar.



Dündar Kanadlı'nın Beşiktaş aşkı öylesine büyüktü ki, ölmeden önceki son sözü, "Beşiktaş maçı kaç kaç?" oldu.



Kızı Hülya Kanadlı, o o anı anlatırken hala duygulanıyor. Babasının Beşiktaş sevgisi ölümsüzleştirmek için mezarını yaptıran oğlu Mehmed Kanadlı'da babasının ölümünün ardından babasının ağzından yazdığı mektupta şöyle diyordu:



"Hani o hastane döşeğinde güçlükle nefes alırken, elini sıkı sıkıya tutup sana "Maç kaç kaç" diye sormuştum hatırlıyor musun? Bunların ağzımdan duyacağın son kelimeler olabileceğini de tahmin ediyordun değil mi? Öyle olmasaydı hastaneden eve dönerken, ağlaya ağlaya maç dinlemezdin. İşte o an aklına geleni yapsaydın, şimdi böyle hayıflanıyor olmazdın. Sadece radyonun sesini sonuna kadar açıp, cepten arayarak "Baba dinle bak" diyecektin. Ölüm döşeğindeki adama maç dinletmek çok mu delice geldi sana? O tribünün sesini son kez duyabilmeyi istemek çok mu saçmaydı?





Hani 'Beşiktaş bizim herşeyimiz'di?"



2008 Nisanında tamamlanan Kanadlı'nın mezarını görenlerin aklına Beşiktaş taraftarının İnönü tribünlerinde yankılanan o ünlü tezahüratı geliyor. O, tezahüratta şöyle diyor siyah beyaza gönül verenler, "Beşiktaş sana yemin olsun, bitmeyecek sevdan mezarımda bile"...

Kara kartallı mezarın hikayesi



1923 yılında doğan Dündar Kanadlı, Devlet Demiryollarında uzun yıllar görev yaptı. Beşiktaş tutkusu ilk gençlik yıllarından beri içindeydi. 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Yücel Kanadlı da onun gibi fanatik Beşiktaş taraftarıydı.



6 çocuğu ve torunları da kendisi gibi Beşiktaşlıydı. Kıza Hülya Kanadlı babasının Beşiktaşlılığını ve mezarın hikayesini anlatırken, "Beşiktaş galip gelirse hepimizi tek tek arardı. 'Ölürsem, Beşiktaşlı olarak ölürüm' derdi. 'Beşiktaş için canım feda' derdi. Bu bize çağrışım yaptı" şeklinde konuştu.



Kanadlı'nın en küçük oğlu Mehmed Kanadlı, 2007 yılında babasının mezarını bir bayram günü, ziyaret ettikten sonra kararını verdiğini söyledi.



Mehmed Kanadlı O günü, "İlk gördüğüm mermerciye girip babama özel bir Beşiktaş mezarı yaptıracağımı söyledim. Mezar ustası da Beşiktaşlı çıktı " şeklinde anlattı.



Camdan, sokağa hatta karşı binaya bağırarak tezahürat yapacak kadar Beşiktaşlı olan Dündar Kanadlı'nın torunu da bugün dedesinin izinden gidiyor. Okula giderken bile Kara Kartallı atkısını üzerinden hiç çıkarmıyor

