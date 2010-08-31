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Spor

KARA KARTAL 13 FUTBOLCUDAN YOKSUN ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A)

31 Ağustos 2010 16:13

-KARA KARTAL 13 FUTBOLCUDAN YOKSUN ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - Beşiktaş, bir günlük iznin ardından Ankaragücü ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 4. hafta maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ilk yarım saati basına açık olan antrenmana, milli takım kamplarına giden 9 ve sakatlıkları bulunan 4 futbolcu olmak üzere toplam 13 futbolcu katılmadı.  Milli takımlarda bulunan Nihat Kahveci, İsmail Köybaşı, Cenk Gönen, Mehmet Aurelio, İbrahim Toraman, Ricardo Quaresma, Filip Holosko, Necip Uysal ve Ekrem Dağ antrenmanda yer almazken, soğuk algınlığı olan Ersan Adem Gülüm, Kardemir Karabükspor maçında sol dizine darbe alan Guti de çalışmaya katılmadı. Sakatlıkları süren Hakan Arıkan ve Rıdvan Şimşek de takımdan ayrı çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmana koşularla başlayan futbolcular, gruplar halinde ayak tenisi oynayıp, daha sonra da şut çalışması yaptı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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