Kara Havacılık Komutanlığı'nda 26 asker hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 15 Temmuz 2016'da Kara Havacılık Komutanlığı'nda görev yapan 24’ü muvazzaf 26 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı alınan kişilerden 24'ünün muvazzaf asker olduğu, birinin emekliye ayrıldığı, birinin ise meslekten ihraç edildiği kaydedildi. Zanlılardan birinin binbaşı, birinin üsteğmen, diğerlerinin ise astsubay olduğu öğrenildi.

Gözaltı kararının 'yeni deliller' üzerine alındığı belirtildi.

8 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla, şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘FETÖ’ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan 63, Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.