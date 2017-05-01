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Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davası başlıyor

Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor

01 Mayıs 2017 13:32

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 156'sı Kara Harp Okulu öğrencisi, 8'i rütbeli 164 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda yapılacak.

Çoğunluğu astsubaylıktan subaylığa geçen sanıkların, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin yanı sıra "terör faaliyeti çerçevesinde, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan da cezalandırılmaları talep ediliyor. 

İddianamede, 'FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda subaylık eğitimi gören askeri personelin Genelkurmay Başkanlığı karargahına helikopterlerle nakledildiği belirtildi.

Sanıkların, "sivil halk katliamı yapmak için Genelkurmay Başkanlığına götürüldüğü ancak kursiyerlerin kullandığı eğitim tüfeklerine karargahtaki mühimmatların uymadığı" kaydedilen iddianamede, "Ankara'da topluca, aceleyle ve teçhizatlı olarak kışladan çıkmanın ancak askeri bir darbe sırasında mümkün olduğunu her mantıklı kişinin bilebileceği" vurgulandı.

 

Sanıkların 37'sinde ByLock çıktı

 

Sanıklardan Muhammed Veli Karaboğa ve İsmail Tunç'un üst aramasında birer, Sedat Ayvaz'ın okuldaki odasında 2, Murat Orbay'ın Tandoğan Orduevindeki eşyaları arasında bir ABD doları bulunduğu bildirilen iddianamede, 37 sanığın ise ByLock kullandığı, bir kısmının da anne, baba ya da kardeşlerinin bu programın kullanıcısı olduğunun belirlendiğine dikkati çekildi.

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