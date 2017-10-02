Kara Harp Okulu, tarihindeki ilk başörtülü öğrenciyle eğitime başladı

Kara Harp Okulu (Harbiye), yeni eğitim öğretim yılına bugün (2 Ekim 2017) düzenlenen törenle başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) başlatılan "başörtüsü serbestisi" sonrası Hava Harp Okulu'na kabul edilen Merve Gürbüz'ün ardından Kara Harp Okulu da tarihinde ilk kez başörtülü bir öğrenci ile yeni eğitim - öğretim yılına adım attı.

Törende konuşan Milli Savunma Nurettin Canikli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'ın da katıldığı açılış töreninde "Mustafa Kemal Atatürk ve nice kahraman komutanların mezun olduğu şanlı yuvada bulunmaktan duyduğu mutluluğu" anlattı.

Canikli, şunları kaydetti:

"Bu toprakların savunulması için ihtiyacımız olan savunma sistemleri ve silahları büyük oranda kendi imkanlarımızla, kapasitemizle geliştirmek durumundayız. Buna mecburuz, buna mahkumuz. Son yaşadığımız olaylarla da bunu bir kez daha test etme imkanı bulduk. Halen de dostlarımız, dost bildiklerimiz, aynı ittifak çatısı altında faaliyette bulunduğumuz ülkelerin şirketleri çok kritik silahların üretilmesi için ihtiyacımız olan parçaları bize satmaktan imtina ediyor."

Canikli, Kara Harp Okulunun 2 bin 200 Harbiyeli ve farklı ülkelerden 310 misafir askeri personeliyle yeni eğitim ve öğretim yılına başladığını belirtti.

"Kendi savaş gemimizi suya indirdik"

Bakan Canikli, insansız hava aracının (İHA) 2004-2005 yıllarında İsrail'den satın alındığını hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"Heronlar... Ama hiçbir zaman terörle mücadelede etkili bir şekilde bunları kullanma imkanı olmadı. Çok elzem olan istihbarat İsrail üzerinden Türkiye'ye aktarıldı ve hangi oranda, kesinlikli aktarıldığı konusunda hala bugün çok ciddi şüphelerimiz var. Arızalandığı zaman aylarca teknisyen bekledik İsrail'den. Sonuç itibarıyla istediğimiz verimlilikte bunları kullanma imkanımız olmadı ve bunlar silahsız İHA'lardı. 'Kötü komşu ev sahibi yapar.' misali sonra kendi, yüzde 100 yerli İHA'mızı geliştirdik. Bugün dünyanın en modern, gelişmiş İHA sistemleriyle rekabet edebilir kalitede, kapasitede savunma sistemi. Bunlara silah da taktık, terörle mücadelede inanılmaz etkili bir araç olarak kullanıyoruz. Kendi savaş gemimizi suya indirdik. Kendi eğitim uçağımızı yaptık ona da silah taktık. Terörle mücadele ve benzeri amaçlar için o da çok etkili bir araç olarak kullanılmaya başlandı."