Kara Harp Okulu davasında 59 ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kara Harp Okulu darbe davasında, aralarında dönemin okul dekanı eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da bulunduğu 59 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, bazı sanıkların tanık ve delillere karşı beyanda bulunmasının ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Savcı, aralarında sanık eski tuğgeneral Kerim Acar'ın yanı sıra albaylar Önder Haluk Tekbaş, Rafettin Öztürk, Ramazan Nazar, Zafer Alkurt, Abdullah Topçu'nun da aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.



İddia makamı, Kerim Acar ve ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ettiği bazı sanıklar için ayrıca "askeri komutanlıkların gaspı" suçundan müebbet hapis de istedi.



Savcı, sanıklardan 95'i hakkında "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan 20 yıla kadar, 29 sanığın da "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, 47'si askeri öğrenci 104 sanığın delil yetersizliği sebebiyle beraatlerini mütalaa etti.



Öte yandan aralarında eski albay İlhami Polat'ın da bulunduğu 16'sı firari olmak üzere 20 sanığın da dosyasının ayrılması istendi.

Ara karar

Mütalaanın açıklanmasından sonra verilen aranın ardından mahkeme ara kararını açıkladı.



Tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine hükmederek tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 1-31 Ekim'de görülmek üzere erteledi.