Kara harekâtı başladı, Humus düştü düşecek!

T24 - Suriye ordusu, haftalardır bombalanan Humus’taki Bab Amro semtine bu kez de kara saldırısı başlattı. Suriyeli bir yetkili, semtin birkaç saat içinde ‘temizleneceğini’ söyledi.

Suriye ordusunun, üç haftadır kuşatma altında olan Humus’taki Bab Amro semtine önceki akşam kara saldırısı başlattığı belirtildi.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre; operasyonun kapsamı henüz netleşmezken, bir güvenlik kaynağı, Bab Amro’nun kontrol altına alındığını, Hür Suriye Ordusu’na bağlı yüzlerce isyancının bulunduğu bölgede ordunun, “bina bina, ev ev temizlik operasyonu yaptığını ve askerlerin her bodrum ve tünelde silah ve terörist aradığını” belirtti.

Şam’daki bir hükümet yetkilisi de güvenlik güçlerinin Bab Amro’ya ilerlediğini, semtin birkaç saatte ‘temizleneceğini’ söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlem örgütü ise, ordu ile çatışmalar yaşandığını duyurdu. Ordunun Bab Amro’ya ağır silahlarla saldırdığını aktaran yerel aktivistler, “kentte tam olarak bir katliam yapıldığını”, telefon ve elektrik olmadığı için ölü sayısı hakkında bilgi alınamadığını söyledi. Birçok ailenin çatışmalardan kaçarak Lübnan’a gitmeye çalıştığı da gelen haberler arasında.

Siviller öldürüldü

Humus kuşatması yaklaşık bir ayını doldururken, Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın görevlendirdiği kardeşi Mahir Esad’a bağlı ‘Dördüncü Tümen’e ait tankların Bab Amro ve Halidiye’ye girişi kapattığı belirtildi. Mahir Esad’ın özel birliği operasyonlara hazırlanırken, önceki gece kentten kaçmaya çalışan sivillerin katledildiği haberleri geldi. Humus’tan kaçmaya çalışan grubun şehrin çıkışında Suriye ordusuna ait bir kontrol noktasında durdurulduğu, yaşlılar ve kadınlar dışındaki 64 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Kadınların bilinmeyen bir yere götürüldüğü ifade edilirken, aktivistler hastaneye getirilen 47 cesedin boğazlarının kesik olduğunu söyledi. Aktivistler, muhaliflerin yoğun olduğu bölgelere salı gecesi yapılan operasyonlarda toplam 104 kişinin öldüğünü duyurdu.

BM Güvenlik Konseyi’ne yeni taslak

Bu arada ABD ve Fransa, BM Güvenlik Konseyi’ne sunmak üzere Suriye için üçüncü bir karar taslağı üzerinde çalışıyor. İnsani krize odaklanacağı belirtilen taslakta, insani yardımın çatışma bölgelerine girişine izin verilmesi ve şiddetin sona erdirilmesi çağrısı yapılacak. Ayrıca, “ülkedeki yaygın insan hakları ihlalleri” kınanacak. Daha önce sunulan iki taslağı, Rusya ve Çin veto etmişti. Bundan önceki tasarıları “yabancı müdahaleye zemin oluşturmasın” diye reddettiklerini açıklayan Rusya ve Çin’in veto etmesinin daha zor olacağı bir metin hazırlandığı belirtiliyor.

El Kaide, Suriye krizinde fayda arıyor

BM, bir yıldır devam eden isyanın başından bu yana 7500’den fazla sivilin öldüğünü açıklarken, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, “güvenlik güçlerinin bu ölümlerden sorumlu olduğu için” Suriye lideri Esad’ın “savaş suçlusu” ilan edilebileceğini söyledi. Beyaz Ev Sözcüsü Jay Carney ise, El Kaide’nin, Suriye’deki şiddet olaylarından faydalanmaya çalıştığını ve muhalefeti silahlandırma konusunun Washington’ın gündeminde yer almama nedenlerinden birinin de bu olduğunu söyledi. ABD’nin, El Kaide’nin Suriyeli muhaliflerle ne derece işbirliği yaptığını açıkça ortaya koymadığını söyleyerek, bu nedenle Suriye’deki durumu daha fazla askerîleştirmenin zamanının gelmediğini belirtti.