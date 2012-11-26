'Kara Cuma' bilançosu: 59.1 milyar dolar

ABD'de özel indirim kampanyalarının uygulandığı 4 günlük 'Kara Cuma' çılgınlığında, 247 milyon kişi 59 milyar 1 milyon dolarlık alışveriş yaptı.



ABD Ulusal Perakendeciler Federasyonu (NRF) tarafından yaptırılan araştırmaya göre, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan dört günlük 'Kara Cuma' indirimli alışveriş günlerinde 247 milyon kişi alışveriş yaptı.

Alışveriş tutkunları, bu sürede mağazalardan ya da internet üzerinden 59 milyar 1 milyon dolarlık harcama yaptı.



ABD'de her yıl Kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan Şükran Günü'nün ardından 'Kara Cuma' olarak bilinen indirimli alışveriş günleri düzenleniyor.