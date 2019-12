-''KARA CUMA'' ABD'DE EKONOMİNİN UMUDU NEW YORK (A.A.) - 27.11.2010 - Amerika'da ''Kara Cuma'' olarak adlandırılan ve Şükran Günü'nden bir gün sonra uygulanan büyük alışveriş günü ile devamındaki hafta sonunda ülke nüfusunun hemen hemen yarısı olan 138 milyon kişinin alışveriş yapmasının beklendiği açıklandı. ABD Ulusal Perakendeciler Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, dün Kara Cuma'yla başlayan ve bu hafta sonuna kadar devam etmesi beklenen indirim günlerinde dünyaca ünlü mağazalar ve alışveriş merkezlerinde elektronikten giyime çok geniş bir yelpazede indirimli ürün satışı olacağı bildirildi. Geçen yıl aynı dönemde 134 milyon kişinin alışveriş yaptığı ABD'de, bu yıl 4 milyonluk bir artış öngörülüyor. Federasyonun açıklamasında toplama yansıyacak yüzde 2,3'lük artışın ekonominin güçlenmesine büyük katkı sağlayacağı vurgulandı. Ulusal Perakendeciler Federasyonu'na göre, Amerika'da tatil döneminde yapılan alışverişin rakamsal karşılığının ise 447,1 milyar dolar olacağı tahmin edildi. -MAĞAZALAR ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU Amerika'da yılın en önemli alışveriş günü Kara Cuma'da, dün çoğunluğu saat 04.00 ya da 05.00'de açılmaya başlayan mağazalarda ise zaman zaman yoğunluklar yaşandı. New York'un en önemli alışveriş merkezlerinden Macys'de dün sabaha karşı 7 bin kişinin kapıda mağazanın açılmasını bekledi. Macys yetkilileri, bu rakamın geçen sene 5 bin olduğunu kaydetti. Manhattan'daki Best Buy mağazası önünde de sabahın erken saatlerinde 700'den fazla kişinin kuyruk oluşturduğu öğrenildi. Oyuncak ürünleri satan Times Meydanı'ndaki Toys R Us mağazasında ise 200 kişinin bulunduğu bildirildi. Iphone, Ipad, Macbook gibi ürünleriyle tanınan Apple mağazası da Kara Cuma'ya yaptığı özel indirim gününde normal ziyaretçi sayısının iki katını mağazalarına çekti. New York'ta tanınmış giyim markaların bulunduğu SoHo bölgesinde aşırı yaya trafiği yüzünden zaman zaman kaldırımlarda yürümek zorlaştı. Ünlü mağazalar, Kara Cuma'da müşteri çekebilmek için birbirinden farklı kampanyalar uyguladı. Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı bu yıla ait verilere göre, tüketici harcamaları üçüncü çeyrekte geçen yıla kıyasla yüzde 2,8 oranında arttı. Amerika'da tüketici harcamaları, ABD ekonomisinin yüzde 70'ini oluşturuyor.