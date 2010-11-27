T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

''KARA CUMA'' ABD'DE EKONOMİNİN UMUDU NEW YORK (A.A.)

27 Kasım 2010 12:08

-''KARA CUMA'' ABD'DE EKONOMİNİN UMUDU  NEW YORK (A.A.) - 27.11.2010 - Amerika'da ''Kara Cuma'' olarak adlandırılan ve Şükran Günü'nden bir gün sonra uygulanan büyük alışveriş günü ile devamındaki hafta sonunda ülke nüfusunun hemen hemen yarısı olan 138 milyon kişinin alışveriş yapmasının beklendiği açıklandı. ABD Ulusal Perakendeciler Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, dün Kara Cuma'yla başlayan ve bu hafta sonuna kadar devam etmesi beklenen indirim günlerinde dünyaca ünlü mağazalar ve alışveriş merkezlerinde elektronikten giyime çok geniş bir yelpazede indirimli ürün satışı olacağı bildirildi. Geçen yıl aynı dönemde 134 milyon kişinin alışveriş yaptığı ABD'de, bu yıl 4 milyonluk bir artış öngörülüyor. Federasyonun açıklamasında toplama yansıyacak yüzde 2,3'lük artışın ekonominin güçlenmesine büyük katkı sağlayacağı vurgulandı. Ulusal Perakendeciler Federasyonu'na göre, Amerika'da tatil döneminde yapılan alışverişin rakamsal karşılığının ise 447,1 milyar dolar olacağı tahmin edildi. -MAĞAZALAR ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU Amerika'da yılın en önemli alışveriş günü Kara Cuma'da, dün çoğunluğu saat 04.00 ya da 05.00'de açılmaya başlayan mağazalarda ise zaman zaman yoğunluklar yaşandı. New York'un en önemli alışveriş merkezlerinden Macys'de dün sabaha karşı 7 bin kişinin kapıda mağazanın açılmasını bekledi. Macys yetkilileri, bu rakamın geçen sene 5 bin olduğunu kaydetti. Manhattan'daki Best Buy mağazası önünde de sabahın erken saatlerinde 700'den fazla kişinin kuyruk oluşturduğu öğrenildi. Oyuncak ürünleri satan Times Meydanı'ndaki Toys R Us mağazasında ise 200 kişinin bulunduğu bildirildi. Iphone, Ipad, Macbook gibi ürünleriyle tanınan Apple mağazası da Kara Cuma'ya yaptığı özel indirim gününde normal ziyaretçi sayısının iki katını mağazalarına çekti. New York'ta tanınmış giyim markaların bulunduğu SoHo bölgesinde aşırı yaya trafiği yüzünden zaman zaman kaldırımlarda yürümek zorlaştı. Ünlü mağazalar, Kara Cuma'da müşteri çekebilmek için birbirinden farklı kampanyalar uyguladı. Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı bu yıla ait verilere göre, tüketici harcamaları üçüncü çeyrekte geçen yıla kıyasla yüzde 2,8 oranında arttı. Amerika'da tüketici harcamaları, ABD ekonomisinin yüzde 70'ini oluşturuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24