Kara çarşaflı ölüm timi

Şanlıurfa’da kara çarşafla dolaşırken polisin şüphe üzerine peşine düşüp yakaladığı 3 erkeğin, cinayet işlemeye hazırlandığı ortaya çıktı.



Şanlıurfa’nın Sancaktar Mahallesi’nde dolaşan kara çarşaflı üç kişiden şüphelenen polis, kimlik kontrolü yapmak için bu kişileri durdurmak istedi. Fakat şüpheliler kaçmaya başladı. Takviye ekiplerin intikal etmesinin ardından bu üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Çarşafları açılınca erkek oldukları ortaya çıkan şüphelilerin üst aramasında ise iki tabanca ele geçirildi. İncelemelerde adlarının Tuncay Kaya (32), Kazım Kaya (23) ve Ayhan Dişçioğlu (28) olduğu belirlenen kişilerin ilk sorgusunda Tuncay Kaya’nın dört çocuk annesi eşi Yeter Kaya’nın, sevgilisi Ferdi B. ile kaçtığı, şüphelilerin de ikiliyi öldürmek üzere Şanlıurfa’ya geldiği anlaşıldı. Şüpheliler ifadelerinde, Yeter Kaya ile akrabası ve sevgilisi Ferdi B.’nin öldürülmesi için aile meclisinin karar aldığını belirttiler.



Daha önce de denemişlerdi



Daha önce de cinayet işlemek üzere Şanlıurfa’ya gelen aile fertleri, ekim ayında diğer ailenin üyeleri ile kavga etmiş, çıkan olaylarda üç kişi yaralanmıştı. Şüpheliler, soruşturmanın derinleştirilmesi için emniyete götürüldü.