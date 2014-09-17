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Dünya
Deutsche Welle

'Kara birlikleri cepheye gönderilebilir'

ABD Genelkurmay Başkanı Dempsey ve Savunma Bakanı Hagel Senato'da yaptıkları konuşmada İD ile mücadeledeki mevcut durumu aktardı. Konuşma savaş karşıtlarının protestolarına sahne oldu.

17 Eylül 2014 00:27


ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey ve Savunma Bakanı Chuck Hagel, salı günü Amerikan Senatosu'nun Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde düzenlenen oturumda, ABD'nin islam Devleti örgütüne karşı mücadelede Irak ve Suriye'deki mevcut duruma dair bilgiler aktardılar.

Martin Dempsey konuşmasında, Irak'a karacı birlikler gönderilmesi seçeneğinin tamamen ihtimal dışı bırakılmadığını kaydetti. Dempsey, belirli şartlar altında ABD Başkanı Barack Obama'ya bu yönde bir tavsiyede bulunabileceğini ifade etti.

Orgeneral Martin Dempsey, İslam Devleti örgütüne karşı belirlenen stratejinin başarısızlığa uğrayıp, hava saldırılarının sonuçsuz kalması durumunda Irak'a Amerikan askerleri gönderilmesi seçeneğini önerebileceğine dikkat çekti. Dempsey konuşmasında, şu anda böyle bir askeri müdahaleye ihtiyaç duyulmadığını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Obama, Amerikan askerlerinin savaşa katılmasına karşı çıkıyor. Ülkeye Iraklı askerlere eğitim verecek askeri danışmanlar gönderiliyor. Martin Dempsey, belirttiği şartlar dahilinde bir aşamaya gelindiğinde, danışmanların Iraklı askerlere eşlik ederek çatışmalara katılmasını önereceğini ifade etti.

Martin Dempsey, Amerikan birliklerinin İslam Devleti örgütüne karşı Suriye'de de hava saldırısı düzenlemeye hazırlıklı olduklarını belirtti. Dempsey, 2003 yılında Irak'ın işgalinin aksine bu kez uzun vadeli ve sürdürülebilir bir operayon planlandığını belirtti.

Oturumda konuşan ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel da, Suriye'de düzenlenecek olası hava saldırılarının, İslam Devleti örgütüne ait kamp, lojistik bölge ve örgütün ele geçirdiği bölgelerdeki altyapıyı hadef alacağına dikkat çekti.

Irak'a karacı birlikler gönderilmesine karşı çıkan Obama'nın, en üst düzey askeri danışmanının tavsiyelerini dikkate alıp almayacağı merak ediliyor. Öte yandan Irak'a gönderilen askeri danışmanların sayısının kısa süre içinde artırılarak bin 500'e çıkarıldığı bildiriliyor.

Komitedeki konuşmalar, protestolar nedeniyle sık sık kesintiye uğradı. İnsan hakları grubu 'Code Pink'in oturumu, sık sık 'Savaşa hayır' sloganlarıyla böldüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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