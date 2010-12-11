-KAR YURTTA ULAŞIMI AKSATIYOR SAMSUN (A.A) - 11.12.2010 - Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 223 köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgenin özellikle yüksek ve iç kesimlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı ve hava koşulları günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı. Kavak'ta 53, Havza'da 58, Asarcık'ta 32 ve Vezirköprü'de 80 olmak üzere toplam 223 köye ulaşım sağlanamıyor. Yetkililer, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda köyün elektrik ve telefon hatlarında da arızalar meydana gelen arızalarının giderilmesi için de çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. -SAMSUN-ANKARA KARAYOLU- Yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı güzergahlarda zincirsiz araç geçişlerine izin verilmiyor. Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara karayolunun bazı bölümlerinde zaman zaman araç trafiğinde aksamalar yaşandı. Samsun-Havza ilçesi arasında ulaşım belirli süre trafiğe kapatıldı. Tek şeritten sağlanan ulaşımda olası kazalara meydan vermemek için çeşitli tedbirler alınırken, zincirsiz araç geçişlerine izin verilmiyor. Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede, trafik ekiplerinin denetim ve kontrollerini artırdığını bildirdi. -DEV YOLCU GEMİSİ MARMARİS'E SIĞINDI- İtalya ile Mısır arasında tur yapan dev yolcu gemisi MSC Magnifica, olumsuz hava koşulları dolayısıyla rotasını Marmaris'e çevirdi. İtalya'dan yola çıkan ve Yunanistan'a uğradıktan sonra Mısır'a gitmek için denize açılan İtalyan yolcu gemisi MSC Magnifica, elverişsiz hava şartları nedeniyle kapalı bir körfez özelliği taşıyan Marmaris'e yöneldi. Sabah saatlerinde Marmaris Limanı'na yanaşan yolcu gemisinde yaklaşık 3 bin yolcu ve bin personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden inen turistler, kış olması nedeniyle durgun günler geçiren ilçeye canlılık kazandırdı. Marmaris Kapalı Çarşısı'ndaki kapalı olan birçok dükkan, kepenklerini açtı. Bu arada, hava koşullarının düzelmesi durumunda öğleden sonra Marmaris'ten ayrılacak geminin, Mısır'ın İskenderiye Limanı'na gideceği bildirildi. -ÇANAKKALE-İZMİR KARAYOLU- Çanakkale-İzmir Karayolunda, Küçükkuyu'daki Nusratlı rampalarında yaşanan gizli buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ayvacık ilçesiyle Küçükkuyu beldesi arasında yer alan Nusratlı rampalarında sabah saatlerinden itibaren gizli buzlanma meydana geldi. Bazı araçların rampaları çıkarken zorlanmaları ve yolda kalmaları üzerine bölgeye karayolları ekipleri çağrıldı. Karayolları ekipleri, gizli buzlanma yaşanan yollarda tuzlama çalışmaları yapıyor. Tuzlama çalışmaları dolayısıyla her iki yönden gelen araçların geçişine izin verilmiyor. Küçük araçlar, alternatif geçiş güzergahı olan Assos yoluna yönlendirilirken, tırlar ve diğer büyük araçlar Küçükkuyu ile Ayvacık'ta bekletiliyor. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun trafiğe açılacağını bildirdi. -DENİZLİ'DE KAR YAĞIŞI- Denizli'de sabaha karşı başlayan, kentin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar, hayatı olumsuz etkilerken, bazı kişiler için ekmek kapısı oldu. Denizli Cankurtaran mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğinde aksamalar meydana geliyor. Karayolları ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor, trafik ekipleri de olabilecek kazalara karşı vatandaşları uyarıyor. Denizli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kar yağışının başladığı gece yarısından itibaren Cankurtaran mevkisinde 10 ekiple trafik güvenliğini sağlıyor. Ekipler, Serinhisar ve Tavas çıkışında yaptıkları denetimlerde sürücüleri, dikkatli olmaları ve yola zincirsiz çıkmamaları konusunda uyarıyor. Cankurtaran mevkisinde zincir takmayan araçların geçişine izin verilmezken, şehir içi trafik ekipleri, Şahintepesi mevkisinde şehir içine gelen araçlardaki zincirleri çıkarttırıyor. Karayolları 27. Bölge Şefi Hasan Kayhan, Meteoroloji'nin uyarısı ve diğer kuruluşların da yardımcı olması ile karayollarında erken önlem aldıklarını belirterek, Emniyet ve Karayolları ile diğer ekiplere teşekkür etti. Denizli'nin çevre illerle bağlantısını sağlayan yollarda herhangi bir aksamanın olmadığını bildiren Kayhan, ''Saat 02.00'ten beri çalışmaları yoğunlaştırdık. 12 ekibimizle yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyoruz. Çok zevkli bir kar mücadelesi yapıyoruz'' dedi. Kayseri'de 25 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. -HAKKARİ'YE MEVSİMİN İLK KARI- Hakkari ve Yüksekova ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. Hakkari'de sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış nedeniyle kar kalınığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, yağışın bugün ve yarın aralıklarla etkili olacağını ifade etti. Yüksekova ilçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışına sevinen çocuklar, kızaklarla karın keyfini çıkardı.