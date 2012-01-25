-Kar YHT seferlerini iptal ettirdi ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Ağır kış şartları nedeniyle Ankara-Konya ve Ankara-Eskişehir hatlarında çalışan yüksek hızlı trenlerin hızı geçici olarak saatte 160 kilometreye düşürüldü. Söz konusu hatlarda bazı YHT seferleri de iptal edildi. TCDD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Ankara-Eskişehir hattında karşılıklı saat 16.00 ve 19.00 seferleri, Ankara-Konya hattında ise karşılıklı olarak saat 12.00 ve 17.00 seferleri iptal edildi. Yarın ve sonraki gün (26-27 Ocak) Ankara-Eskişehir hattında karşılıklı gerçekleştirilecek olan saat 08.00 ve 12.30 seferleri ile Ankara-Konya hattında karşılıklı gerçekleştirilecek 09.30, 14.30 ve 19.30 seferleri de iptal edilirken, iptal edilen seferlere bilet alan yolcular seyahatlerini, talep etmeleri halinde bir sonraki tren seferi ile yapabilecek. Acente veya PTT şubelerinden bilet satın alan ve seyahatten vazgeçen yolcuların bilet ücretleri ise, bilet asılları ile Ankara, Eskişehir veya Konya Garlarındaki gişelere müracaat etmeleri halinde kesintisiz olarak iade edilecek. Acente ve PTT'lerden bilet satın alan yolcuların bilet iadelerini biletleri satın aldıkları acente veya PTT şubelerinden talep etmeleri halinde ise daha önceden olduğu gibi sistem üzerinden kesintili olarak iade işlemi yapılacak. İnternet sitesinden veya Çağrı Merkezinden bilet alan ve fiziki hale dönüştürülen biletlerin ücretleri, yolcuların biletleri ile birlikte Ankara, Eskişehir veya Konya garlarına müracaatları halinde gişelerden fiziki hale dönüştürülmeyen biletlerin ücretleri ise yolcudairesi@tcdd.gov.tr adresine maille başvurmaları halinde kesintisiz olarak iade edilecek.