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Kar yeniden geliyor

Türkiye, salı gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek

15 Şubat 2015 02:48

Geçen hafta tüm yurtta yağan karın ardından yükselen hava sıcaklıkları yeniden düşmeye başlayacak. Salı gününden itibaren Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu dışında tüm yurtta kar yağışı görülecek

DHA'nın haberine göre, Türkiye, salı gününden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Pazartesi gününden itibaren yurdun iç ve doğu kesiminde başlayacak kar yağışı, salı gününden yurdun büyük bölümünde etkili olacak. İstanbul'da perşembe gününe kadar kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık gece 0, gündüz 3-4 dereceye kadar düşecek.

Önümüzdeki hafta bölgelerdeki hava durumu şöyle olacak:

15 Şubat Pazar: İç Anadolu Bölgesi kar yağışlı, Trakya, Marmara ile Güneydoğu yağmurlu, diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak.

16 Şubat Pazartesi: Güney Ege kıyıları açık, diğer bölgeler yağışlı geçecek. Yağışlar, Doğu ve İç Anadolu'da kar, diğer bölgelerde yağmur şeklinde olacak.

17-18-19 Şubat Salı-Çarşamba-Perşembe: Ege ve Akdeniz çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu yağmurlu geçecek. Diğer tüm bölgeler kar yağışlı.

 

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