Kar yasağına uymayan motokuryeler: Çalışmak zorundayız

İstanbul’da yoğun kar yağışı sürerken, trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için önlemler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.

Beşiktaş’ta ve Niştantaşı’nda kar yasağına aldırış etmeyen motokuryeler ve motosiklet sürücüleri ise yemek siparişi teslim etmeye ve yolculuk yapmaya devam etti.

Köpek gezdiriciliği yapan ismini vermek istemeyen motosiklet sürücüsü, “Çalışıyorum dışarı çıkmak zorundayım. Sabah saat 07:30’dan beri dışarıdayım ama yavaş yavaş kullanıyorum” diye konuştu.

"Çalışmak zorundayız”

Nişantaşı’nda motokuryelik yapan bir başka sürücü ise çalışmak zorunda olduğuna dikkat çekerek, “Tehlikeli ama yürümek zor oluyor çünkü mesafeler uzak. Yemek siparişi olduğu için mecburuz. Çalışmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Beşiktaş’ta suculuk yapan bir diğer sürücü, “Üç beş kuruş para kazanmak için çıktım, cezalar da fazla ama mecburuz” dedi. (DHA)