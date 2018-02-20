T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kar yağmayınca vatandaş kaymasın diye serilen halılar dekor oldu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'nin kışın vatandaşın kaymaması için kentin en işlek caddelerine serdiği halılar, kar yağmayınca işlevini yitirdi, dekor oldu

20 Şubat 2018 19:16

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi\'nin kışın vatandaşın kaymaması için kentin en işlek caddelerine serdiği halılar, kar yağmayınca işlevini yitirdi, dekor oldu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl Aralık ayında Hunat, Bankalar ve Kazancılar gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklara, kışın vatandaşların kaymaması için serildi. 1 metre 20 santim enindeki gri renkli halılar monte edildi. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki halılar, kentte birkaç gün etkili olan kar yağışı sırasında vatandaşın işini kolaylaştırdı. Vatandaşlar halıların üzerinde kayma ve düşme korkusu yaşamadan yürüdü. Ancak hava sıcaklıkları son günlerde mevsim normallerinin üstünde seyredip, kar yağmayınca halılar işlevini yitirdi, kaldırımlarda dekor olarak kaldı.
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da kurak geçen kış ile ilgili olarak, “İl genelinde kuraklık var. Yağan kar ve yağmur bu kuraklığı gidermedi. Erciyes Kayak Merkezi\'nde de havalar sıcak gidiyor. Şu anda kuraklık hala devam ediyor. Yağan yağmurlar kuraklığı gidermiş durumda değil. Kardan ümidi kestik gibi. İnşallah bu aralar kar yağar. Sıcaklıklar bildiğiniz gibi 14-15 derece, bayağı sıcak. Baktığımızda önümüzdeki günlerde kar yağışı görünmüyor, yağmur yağışı görünüyor. İnşallah yağmur yağdığında bol kar yağar. Uluslararası bir yarışma da yapılacak Erciyes’te. İnşallah onu aksaksız şekilde yerine getirmiş oluruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cafer ZENGİNKAYSERİ DHA KAYSERİ Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiAralıkHunat BankalarKazancılarYaklaşıkVatandaşlarKayseri Valisi Süleyman KamçıYağanErciyes Kayak MerkeziKardanSıcaklıklar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24