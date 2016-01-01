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Kar yağışından sonra hangi yollar kapalı?

Sürücülerin sis ve buzlanmaya karşı dikkatleri olmaları uyarısı geldi

01 Ocak 2016 12:22

Kar yağılı ulaşımı olumsuz etkilerken birçok bölgede yollar trafiğe kapatıldı.

Kapanan yollar şöyle:

Kar yağışı nedeniyle Susurluk, Balıkesir, Dursunbey ve Doğubayazıt, Çaldıran, Van yolları kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 1 Ocak 2016 tarihli günlük yol durumu bültenine göre, Balıkesir-Dursunbey yolunun 51-52. kilometreleri arası (Akbaşlar mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 14.00-16.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak.

İstanbul-Gebze yolunun 0-19. kilometreleri arasında Çayırova Kavşağı, Anibal Kavşağı, Gebze Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı ve Eynerce Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle 30 Haziran'a kadar sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

 Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, pusu, sis ve buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olmaları, kış koşullarını dikkate alarak yola çıkmaları uyarısında bulunuldu.

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