Kar yağışında yeni dalga

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), İç Anadolu'da kuvvetlice (30-50km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Trakya'da yeniden başlayacak kar yağışlarının, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin edilmektedir. Yerde mevcut kar üzerine 20 santimetre ve üzerinde yeni kar beklenmektedir. Kar yağışının etkisini yarın (bugün) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Doğu karlı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise dondurucu soğuklar sürüyor. Yetkililer, bölgede oluşabilecek buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

İstanbul ve Ankara yağmurlu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin sabah yer yer kar yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde Anadolu Yakasında kuvvetli olması bekleniyor) 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12

Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 11

Adana: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 11

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 16

Erzurum: Parçalı bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 10

THY'den 13 iptal

Son bir haftada onlarca iç ve dış hat seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle dün de iç ve dış hatta 113 tarifeli seferini daha iptal ettiğini duyurdu. Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu “www.thy.com” adresinden veya “444 0 849” numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.