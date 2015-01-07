Kar yağışı ülke genelinde etkili oluyor, hangi illerde okullar tatil?

Ankara ve İstanbul'da temel eğitim ve ortaöğretim okullarında eğitim ve öğretime ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Türkiye genelinde bazı il ve ilçelerde de okullar tatil edildi.

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde salının ardından 7 Ocak Çarşamba günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, son hava tahmin raporunda, İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam eden kar yağışının gece saatlerine kadar il genelinde aralıklı ve yoğun olmasının beklendiği, sıcaklığın mevsim normallerinin 4-6 derece altında seyrederek, eksi değerlere düşmesi sonucu don ve buzlanma olacağı, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle zaman zaman tipiye dönüşecek kar yağışının miktar ve etkisinin artarak akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğinin bildirildiği aktarıldı.

Araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler ile İstanbul'un özel durumu ve öğrencilerin sağlığı göz önüne alınarak, herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 7 Ocak Çarşamba günü de bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtilen açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ankara

Ankara Valiliği'nden yapılan yapılan yazılı açıklamada ise kentte hafta sonuna kadar yapılan meteorolojik tahminler ve alınan verilere göre hava sıcaklığında aşırı düşüş olacağı, buna bağlı olarak kuvvetli buzlanma ve don olayının artacağı beklendiği bildirildi.

"7- 8 Ocak 2015 tarihlerinde (Çarşamba ve Perşembe) Milli Eğitime bağlı temel eğitim ve ortaöğretim okulları ile kurumlarında eğitim ve öğretime iki gün süre ile ara verilmiştir" ifadesine yer verilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de aynı tarihlerde idari izinli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların aşırı buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Diğer iller

Kar yağışı nedeniyle Ordu, Zonguldak, Bolu, Samsun, Amasya, Sivas, Kocaeli, Denizli, Karaman, Bursa, Isparta, Uşak, Kayseri, Konya, Osmaniye, Düzce, Bilecik, Ardahan, Giresun, Burdur ve Yalova ile Tokat'ın Erbaa ve Niksar, Kayseri'nin Bünyan, Zonguldak'ın Kozlu, Kilimli, Gökçebey ve Devrek, Balıkesir'in Kepsut, Kars'ın Sarıkamış ve Susuz, Malatya'nın Pütürge, Doğanyol, Kale ilçelerinde eğitime 1 gün, Sakarya ile Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ise 2 gün ara verildi.

Kütahya kent merkezi il bazı ilçelerde taşımalı eğitim veren ilk ve orta dereceli okullar ile birleştirilmiş sınıflı köy okullarında da eğitime bir gün ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Denizli'de de kar yağışı dolayısıyla Pamukkale Üniversitesinin bazı ilçelerdeki birimlerinde eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı, merkez ile Buldan ve Kale'de eğitim öğretime ve sınavlara devam edileceği bildirildi.