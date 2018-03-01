Kar yağışı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğini aksatmadı

Anıl UÇAN/İSTANBUL-(DHA)- İSTANBUL\'DA gece yarısı başlayan kar yağışı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndaki hava trafiğinde herhangi bir aksamaya neden olmadı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) yetkilileri, pistlerin açık olduğunu ve seferlerin zamanında yapılabilmesi için aralıksız çalıştıklarını belirtti. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pist, uçak park yerleri, ana taksi yolları buzdan temizleme işlemi olan \"De-icing\" işlemi yapıldı. Sabah saatlerinde bazı uçaklar sefer öncesi buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir sıvıyla yıkandı.

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